Erken Öldürülen En İyi Microsoft Programları!
Microsoft Paint'in başına gelecekleri geçtiğimiz günlerde duyduk ve vaktinden önce kaldırılan diğer harika Microsoft programlarını sıralamak istedik!
Klasik çizim programı Microsoft Paint'in bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesiyle birlikte Geri Dönüşüm Kutusu'na gideceğini geçtiğimiz hafta öğrenmiştik. Bu durum Windows kullanıcılarını çılgına çevirmiş ve Microsoft geri adım atarak Paint'in Microsoft Store'dan indirilebileceğini söylemişti.
Ancak tüm Microsoft klasikleri bu kadar şanslı değildi. Bu programların etkileyici piksel sanatı ve ilginç animasyonları, yerini düz ve modern görünümlü, bulut bağlantılı uygulamalara bıraktı. Bu nadir bulunan programların çoğu 1996-1998 arasında parladılar. İşte Microsoft'un erken öldürdüğü en iyi programlar.
Microsoft FrontPage
Bir WYSIWYG web sitesi oluşturma aracı olan FrontPage, burada sıraladığımız çoğu araç gibi karmaşık bir işi kolaylaştırıyordu. FrontPage ile ürettiğiniz kod pek hoş görünmese de de, Geocities veya Angelfire'a yüklemeye değecek bir site oluşturabiliyordunuz.
Bugün benzer bir ücretsiz site yapma aracı bulmanız zor. CoffeeCup Free HTML Editor yakın bir alternatif ancak FrontPage'i çekici kılan WYSIWYG arayüzüne sahip değil.
Microsoft Encarta
Wikipedia'dan önce dört CD'ye sığan ansiklopedi Encarta vardı. Encarta'nın çoklu ortam içeren girdilerinde fotoğraflara ve videolara rastlamanız mümkündü. En güzel işlev ise farklı konulardaki bilginizi sınayan MindMaze oyunuydu.
Microsoft Golf
Microsoft Golf'ün belki de en güzel yanı, oyuncular için farklı sesler seçebilmenizdi. İsterseniz, WAV dosyası olarak saklanan diyalogları değiştirip, oyuna kendi seslerinizi de ekleyebiliyordunuz.
Microsoft Money
Money, para durumunuzu kontrol altında tutmaya yönelik harika bir araçtı. Money'in kullanımı yeni kullanıcılar için bile oldukça basitti. Microsoft Money'i Amazon'da artık bulamıyorsunuz ancak eBay'de bulup almanız hala mümkün. Yazılımın Windows 10'da hala çalıştığı söyleniyor.
Windows Movie Maker
İlk sürümleri PC'nizi yavaşlatıp kilitlese de program, yıllar içinde videolarınızı YouTube denen heyecan verici siteye yüklemeden önce hazırlamanızı sağlayan harika bir araca dönüştü. Son sürümü 2012'de yayınlanan Movie Maker, Microsoft tarafından ihmal edilmesi sonucunda yavaş bir ölüme mahkum oldu. Geçen seneden beri indirilebilir durumda olan program, Windows Live'ın Microsoft sitesinden kaldırılmasıyla tabutuna son çiviyi yemiş oldu.
Zeynel A. Öztürk
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