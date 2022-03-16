ESET Perakende Sektör Raporunu Yayınladı

2022 yılında yalnızca ABD'de 5,2 trilyon Amerikan doları ciro yapacağı öngörülen perakende sektörü, dünya genelinde siber suçular tarafından en sık hedef alınan sektörlerden biri. Pandemi nedeniyle dijital yatırımların ve çevrim içi alışverişin artması, perakende sektörünü bilgisayar korsanları için daha ilgi çekici hale getirdi. Siber güvenlik şirketi ESET perakende sektörüne yönelik hazırladığı sektör raporu ile yaşanan sorunları inceledi, alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulundu.

ESET Perakende Sektör Raporunu Yayınladı

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