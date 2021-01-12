ESET, Siber Güvenlikte 'Stratejik Lider' Oldu

Bağımsız test kuruluşu AV-Comparatives, Uç Nokta Algılama ve Tepki (EDR-Endpoint Detection and Response) Karşılaştırma Raporu için; ürünlerin ihlalleri önleme yeteneklerinin yanı sıra satın alma ve doğruluk maliyetleri değerlendirildiği bir Kurumsal Siber Risk Tablosu (Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™) geliştirdi. Bu amaçla EDR çözümü sunan dokuz siber güvenlik markasını inceledi.
Stratejik Lider neyi ifade ediyor?
ESET ve ESET'in sunduğu çözümler, bu tabloda en yüksek sırada yer alan Stratejik Lider sertifikasına layık görüldü. Stratejik Liderler, en yüksek yatırım geri dönüş oranına sahip olan ve olağanüstü teknik özelliklerin yanı sıra makul maliyetleri sayesinde en düşük toplam sahip olma maliyeti sunan ürünler olarak tanımlanır. Stratejik Liderler, çığır açan fikirler geliştirir ve bu fikirleri etkileyici bir şekilde ürünlerine yansıtır.
Yüzde 98, yüzde 100 ve yüzde 99 başarı
ESET, özellikle aktif tepki ve pasif tepki kategorilerinde ve önleme/tepki özelliklerinin kombinasyonu kategorisinde öne çıktı. Bu kategorilerde sırasıyla yüzde 98, yüzde 100 ve yüzde 99 başarı sağlayarak testteki en yüksek derecelere sahip oldu. Önleme ve tepki özelliklerinin bir arada değerlendirildiği kategoride, teste katılan dokuz satıcıdan yalnızca dördü böyle bir sonuç elde etti. Bu teste ESET dahil 5 marka açık olarak katılırken, 4 marka isimlerini saklı tutmayı tercih etti.
ESET söz konusu teste; ESET Protect Yönetim Konsolu, ESET Endpoint Security 7.3'ü ve ESET Enterprise Inspector 1.4'ü bir araya getiren ESET'in EDR çözümü ESET Protect Enterprise ile katıldı.
Tehditlerle başa çıkma başarısı
Raporda belirtildiği üzere ESET Protect Enterprise, kullanıcıyı hedef alan tehditlerde, özellikle tehdit kullanıcının ortamına girmeden önce başa çıkma konusunda olağanüstü bir başarıya sahip. Kullanım kolaylığı sunan konsolun yanı sıra güvenlik analistlerine tehditleri önceliklendirmek, azaltmak ve daha ayrıntılı araştırmak amacıyla sağlanan bağlamsal veriler de övgü topladı.
En düşük toplam sahip olma maliyeti sunuyor
AV-Comparatives CEO'su Andreas Clementi, ESET'in başarısını şu şekilde yorumladı: "ESET, testte önleme ve tepkinin bir arada ele alındığı kategoride en yüksek skora sahip olmanın yanı sıra genel algılama ve raporlama özelliklerinde de büyük başarı gösterdi. Sonuçlar, değerlendirilen tüm satıcılar arasında ESET'in en düşük toplam sahip olma maliyeti sunduğunu gösteriyor. ESET, AV-Comparatives'in düzenlediği bu yeni testte Stratejik Lider olarak konumunu garantilemiştir."
Güçlü EDR çözümleri sunmakta kararlıyız
ESET Teknoloji Müdürü Juraj Malcho, "Böylesine zorlu ve önemli bir testten Stratejik Lider ünvanını almaktan gurur duyuyoruz. Her zaman son teknoloji çözümler geliştirmek ve sunmak istiyoruz. Testlerdeki yüksek puanlar, en yüksek standartlarda EDR ve uç nokta güvenliği çözümleri sunmadaki kararlılığımızı gösteriyor" diye konuştu.
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