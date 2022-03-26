ESET Yeni Bir Siber Casusluk Saldırısı Belgeledi

ESET Araştırma Birimi, Mustang Panda APT grubu tarafından daha önce belgelenmemiş bir Korplug varyantının kullanıldığı, devam etmekte olan bir siber casusluk saldırısı keşfetti. Bu siber casusluk kampanyası, Ağustos 2021'den bu yana görülüyor ve 2022 Mart itibariyle halen devam ediyor.