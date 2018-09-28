Eset'e Göre İlk UEFI Zararlısı Keşfedildi

Yeni keşfedilen rootkit'i bilgisayardan söküp atmak için diskinizi formatlamak yetmiyor!

Eset'e Göre İlk UEFI Zararlısı Keşfedildi

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