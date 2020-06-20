Eşi olmayan bir görüntü! Hubble Uzay Teleskobu ölen iki yıldızı görüntüledi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun kaydettiği bu görüntüler yıldızların ölürken hangi evrelerden geçtiğine ışık tutuyor.
Bugüne Kadarki En Kapsamlı Görüş Oldu
İki yıldızın ölüm anı hakkında araştırmalar yapan New York Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden Joel Kastner, "Bu yeni çoklu dalga boyu kullanan Hubble gözlemleri, her iki muhteşem bulutsu için de bugüne kadar kaydedilen en kapsamlı görüşü sağlıyor." dedi.
Kırmızı renk, gaz çarpışmalarında yayılan demir atomlarını ısıtan bir şok dalgası.
Yıldızlar Bulutsuları Oluşturdu
Kaydedilen bu görüntü, bulutsuların kısa bir sürede parçalandığının keşfedilmesini sağladı. Bilim insanları, bu bulutsuların bir zamanlar birbiriyle yakın olan iki yıldızın parçalanmasıyla oluştuğunu düşünüyor.
Yıldızlar birbiri etrafında dönerken düşük kütleli olan yıldız, büyük kütleli tarafından yutulabilir. Bu kelebek görüntülü nebula da bu durumun bir sonucu olarak karşımıza çıkmış olabilir.
3 Bin Işık Yılı Uzaklıkta Genç Bir Bulutsu Gözlemlendi
Hubble ayrıca, yaklaşık 3.000 ışıkyılı uzaklıkta başka bir genç (yaklaşık 1.300 yaşında) gezegenimsi bulutsuyu (NGC 7027) gözlemledi. NGC 6302'den çok farklı olan bu bulutsunun kendisi, ortadaki eliptik kutu (pembe renkte).
Bu görüntüdeki bulutsu muhtemelen yıldızın ölürken periyodik patlamaları nedeniyle oluşan konsantrik gaz kabukları ile çevrili. Kırmızı toz filamanları ile kaplı. Ayrıca orta bölgede lekeli bir görünüm gibi görünen birkaç leke var. Bunun nedeni, iç bölgelerden daha hızlı gerçekleşen gaz sızması olabilir.
Her iki görüntü de Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 kullanılarak çekildi ve ilk kez ultraviyole yakınında kızılötesine yakın bir dizi filtre kullanıldı. Daha önce hiç bireysel gezegenimsi bulutsular üzerinde bu şekilde araştırma yapılmamıştı. Bu, gökbilimcilerin neler olduğunu farklı şekillerde görmelerini sağlayacak.
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