Eşi olmayan bir görüntü! Hubble Uzay Teleskobu ölen iki yıldızı görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, kelebek görünümlü bulutsuların ölmekte olan iki yıldızın sonucu olduğunu öğrendi. Muhteşem görüntü hakkında bilim adamlarından açıklama geldi.