Eski Apple Çalışanı, Hırsızlıkla Suçlanıyor!
Eski bir Apple çalışanı, şirket içerisindeki belgeleri bir rakibe sızdırdığı iddiasıyla suçlanıyor!
Apple'ın otonom araç takımından eski bir çalışan, iddiaya göre ABD hükümeti tarafından ticaret sırlarını paylaşmak gerekçesiyle cezaya çarptırıldı.
Eski çalışan Xiaolang Zhang, Cumartesi günü Çin'e uçmaya çalışırken San Jose, Kaliforniya'da tutuklandı ve FBI tarafından Apple'ın fikri haklarını çalma iddiasıyla sorguya çekildi. Pazartesi günü federal mahkemede yapılan şikâyete göre Zhang, hırsızlığı itiraf etti. Zhang'ın 10 yıl hapis cezası alabileceği ve 250.000 dolar ödemeye mahkum edilebileceği söyleniyor. Mahkeme belgelerine göre Zhang, Apple'ın otonom araç projesinde devre kartlarını tasarlama ve test görevi için işe başlamıştı. Çalışan, Nisan 2018'de oğlunun doğumu için izne ayrıldı ve bu esnada Çin'i ziyaret etti. Zhang geri döndüğünde patronuna Apple'dan ayrılacağını ve otonom araç firması XMotors'ta çalışmaya başlayacağını söyledi.
Zhang'ın bu durumdan şüphelenen gözetmeni, mahkeme belgelerine göre Apple'ın Yeni Ürün Güvenliği Takımı'nı arayarak yolsuzluk ihtimalini araştırmalarını istedi. Apple'ın buldukları ise iddiaya göre çok ciddi şeylerdi. İddiaya göre Zhang, Apple'ın belgelerini alarak bir kısmını AirDrop yardımıyla telefonundan eşinin laptop'una göndermişti. İddia doğruysa Zhang, içerisinde bir devre kartı bulunan bir kutuyu ve bir Linux sunucusunu da beraberinde götürmüştü.
Apple henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
Zeynel A. Öztürk
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