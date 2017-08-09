Eski CEO'nun Koltuğa Dönme Hayali Kısa Sürdü!
Son dönemlerin belki de en tartışmalı ismi, CEO koltuğuna geri dönme hayallerini, görünüşe göre bir süre unutmak zorunda kalacak!
Yaşanan bazı sorunların ardından eski Uber CEO'su Travis Kalanik, önce izin kullanmış, sonra da firmadan ayrılmıştı. Ardından gelen söylentiler ise, rolüne geri dönmesi için çalışanların imza topladığı, Kalanick'in de kendisini Steve Jobs'a benzetmeye başladığı yönündeydi. Bilindiği gibi Jobs, yani Apple'ın ortak kurucusu, firmadan ayrılmasının ardından büyük bir başarı ile geri dönmüştü.
Ancak firmanın ortak kurucusu Garrett Camp, geçtiğimiz gün gönderdiği bir e-postada, Uber'in Kalanick'i geri almayacağını açık açık belirtti.
ReCode tarafından belirtilene göre Camp, mektupta CEO arayışının yönetim kurulunun şu andaki en önemli işi olduğunu, firmanın yeni bir döneme başladığını ve bu yeni dönem için doğru lideri aradıklarını söyledi. E-postanın devamında Uber'in "gelişmek ve olgunlaşmak" zorunda olduğu da belirtilmekteydi ve Kalanick'in geri dönüşünün söz konusu olmadığının altı çizilmekteydi.
Her ne kadar mektup içerisinde Travis'in asla Uber'e geri dönmeyeceği yazılmamış olsa da, en azından şimdilik CEO yakın bir zaman içerisinde eski koltuğuna oturamayacak; orası açık...
Levent Öztürk
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