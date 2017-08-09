Eski CEO'nun Koltuğa Dönme Hayali Kısa Sürdü!

Son dönemlerin belki de en tartışmalı ismi, CEO koltuğuna geri dönme hayallerini, görünüşe göre bir süre unutmak zorunda kalacak!

Eski CEO'nun koltuğa dönme hayali kısa sürdü!

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