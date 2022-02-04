Eski Çin Belgelerine Göre Dünya, 1600 Yıl Önce Yok Oluşun Eşiğinden Dönmüş

Eski Çin belgelerine göre Dünya, 1.600 yıl önce yıkıcı bir kuyruklu yıldız çarpmasından kıl payı kurtulmuş olabilir!

  • Ercan Uğurlu
Dünya 1600 Yıl Önce Yok Oluştan Kıl Payı Kurtulmuş

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