Eski Çin Belgelerine Göre Dünya, 1600 Yıl Önce Yok Oluşun Eşiğinden Dönmüş

Dünya, bundan 66 milyon yıl önce düşen bir göktaşı nedeniyle yok oluşun eşiğine gelmiş ve dinozorların çağı böylece bitmişti. Gelecekte de böylesi bir felaketin yaşanabileceği düşünülürken, bunun ne zaman olacağı tartışma konusu. 66 milyon yıl bizlere çok uzak gelse de bu olayın tekrarlanması için bir 66 milyon yıl daha geçmeyebilir. Zira çok yakın bir geçmişte de benzeri bir olay az kalsın tekrarlanıyormuş.
Çok değil, yalnızca 1.600 yıl önce Çinli gökbilimciler Dünya'nın yok oluşun eşiğine geldiğini kaydetmişiler. Cincinnati Üniversitesi araştırmacıları, 252 ve 383 yılları arasında Çinli gökbilimciler tarafından Dünya'ya teğet geçen 69 kuyruklu yıldızın kaydedildiğine ilişkin yazıtları inceledi ve bu kuyruklu yıldızın Ohio Nehri Vadisi üzerinde patladığına dair kanıtlar buldu.
Kuyruklu yıldız Dünya'ya düşmemiş, ancak havada patlamış. Hava patlamaları olarak bilinen bu tür patlamaların da en az çarpma etkisi kadar yıkıcı olabildiğini belirten araştırmacılar, benzeri bir olayın bugün yaşanması halinde, çevredeki yerleşim ve nüfusun üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini söylüyorlar.
Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, patlamanın Ohio Nehri çevresinde 9 bin 200 mil kareye kadar etkilerinin olduğu belirtiliyor.
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