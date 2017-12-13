Eski Facebook Yöneticisi Facebook'u Ağır Eleştirdi
Eski Facebook yöneticisi, "programlanmak istemediğini" söyleyerek Facebook'u adeta yerden yere vurdu!
Facebook büyümeye devam ediyor ve firma internetin her köşesine yayılıyor, ama diğer yandan firmanın bazı eski çalışanları ve yatırımcıları Facebook'un kullanıcılarına verdiği zarardan şikayetçi.
Eski Facebook kullanıcı arttırma başkan yardımcısı Chamath Palihapitiya, sosyal medya için "insan davranışlarının temelini sarsıyor" diyor ve "sosyal yapıyı parçalayan" araçlar ürettiği için "büyük suçluluk" duyduğunu söylüyor.
Standford Graduate School of Business'teki bir konuşmada Palihapitiya, diğer Facebook karşıtlarının şikayetlerini de dile getirdi; "farkında değilsiniz, ama programlanıyorsunuz... Şimdi yapmanız gereken entellektüel bağımsızlığınızın ne kadarından vazgeçeceğinize karar vermek" diyerek seyircileri uyardı.
Kendisinin de programlanmak istemediğini söyleyen Palihapitiya, "bu lanet olası şeyi kullanmadığını" vurgulayarak, çocuklarının da bu "lanet olası şeyi" kullanmalarına izin vermediğini söyledi. Ayrıca herkese sosyal medyaya "uzunca bir süre" ara vermelerini tavsiye etti.
"Hayatımızı bu mükemmellik algısı etrafında yaşıyoruz çünkü bu kısa süreli sinyallerle ödüllendiriliyoruz - kalpler, beğeniler - ve bunu gerçek değerle, gerçek olanla karıştırıyoruz. Ama aslında olan kısa süreli ve geçici, sahte bir popülerlik, ve itiraf edin, sonrasında öncesine göre daha bile boş ve kayıp hissediyorsunuz, çünkü şöyle bir döngüye giriyorsunuz: 'Şimdi ne yapmam gerek? Yeniden ödüllendirilmeliyim.'"
Geçen ay da Facebook'un eski yöneticisi Sean Parker, benzer şekilde Facebook'un insan psikolojisini nasıl kötüye kullandığından bahsetmişti ve firmanın kurucularının ne yaptıklarının "bilinçli olarak farkında olduklarını" söylemişti.
H. Hüseyin Öztürk
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