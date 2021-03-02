Eski Fotoğrafları Canlandıran "Ürkütücü" Servis: Deep Nostalgia Nedir?

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi geçtiğimiz yıl karşımıza Deep Fake adında bir yöntemi çıkarmıştı. Mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay zeka teknolojisi ve makine öğrenme teknolojisinden faydalanılarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü olarak da bilinen Deep Fake, manipülasyonlar doğurarak asılsız fotoğrafların ve videoların internette dolaşmasına neden olmuştu. İçerik manipülasyonu olarak da bilinen bu yöntemi daha önce burada detaylı olarak açıklamıştık. Bu defa ise bir başka fotoğraf manipilasyonu ile karşı karşıyayız. Adı Deep Nostalgia ve bu teknoloji internette yeni bir akım başlatmış durumda.
Deep Nostalgia Nedir?
Deep Nostalgia, fotoğrafları canlandıran, İsrail tabanlı bir servis. "Aile fotoğraflarınızı canlandırın" sloganı ile MyHeritage tarafından kullanıma sunulan bu servis, özellikle eski ve siyah beyaz çekilmiş aile fotoğraflarına odaklanıyor. Deep Nostalgia, aile fotoğraflarınızdaki yüzleri canlandırırken, diğer yandan ise oldukça ürkütücü sonuçlara imza atıyor.
MyHeritage web sitesi üzerinden yükleyeceğiniz fotoğraflardaki yüzleri belirleyerek onlara gerçekçi mimikler ve hareketler katan hizmet, bu fotoğrafları hareketlendirerek canlandırabiliyor. Aynı anda birden fazla yüzü de algılayabilen Deep Nostalgia, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak servisi kullanabilmeniz için üye olmanız gerekiyor.
"It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0— MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021
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