Eski Google Çalışanından İnanılmaz İddialar!

Google'ın eski çalışanı Morgan Knutson'ın Twitter'daki paylaşımları yenilir yutulur cinsten değil. Knutson, Google+'ın çöküş nedenlerini açıkladı.

Eski Google Çalışanından İnanılmaz İddialar!

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