Eski Google Çalışanından İnanılmaz İddialar!
Google'ın eski çalışanı Morgan Knutson'ın Twitter'daki paylaşımları yenilir yutulur cinsten değil. Knutson, Google+'ın çöküş nedenlerini açıkladı.
Google+ sonu ile tanışmış olabilir ancak çöküşün perde arkasındaki gelişmeler yavaş yavaş yüzeye çıkıyor. Google+'ın arayüzünü geliştirmekten sorumlu eski şirket çalışanı Morgan Knutson, bir "Tweet fırtınası" ile arka plandaki olayları kamuoyu ile paylaştı. Morgan Knutson, Google'da geçirdiği 8 aydan bahsederken çarpıcı ifadelerde bulundu.
Knuston, "Madem Google+ yerle bir oldu, bazı kirli çamaşırları ortaya dökmemin zamanı geldi ve çattı. Chrome entagrasyonu üzerinde çalışmam istendi ve beni herkesin unuttuğu bir yere koydular. Çalıştığım 8 ay boyunca kimseyle iletişim kuramadım. Vic(Google Başkan Yardımcısı Vic Gundotra'yı kastediyor) bana ne 'merhaba', ne 'nasılsın' diye sordu. El sıkışmak yoktu. Göz göze gelmek yoktu. Vic bir korku imparatorluğu yönetiyordu" diyor.
Knuston'ın diğer iddiaları da yenilik yutulur düzeyde değil. Eski arabirim tasarımcısı şu açıklamalarda bulunuyor: "Kendi verilerimize dahi sahip çıkamıyorduk. Facebook daima bizden öndeydi. Yeni entegrasyonlara akıl almaz primler veriliyordu. Başarısız bir sosyal medya servisi için inanılmaz paralar harcanıyordu. Kimse Google+'ı istemedi. Kimse ondan hoşlanmadı."
Söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa, Google+'ın neden başarılı olmadığı sorusu yanıt buluyor. Knuston'a göre ortada herhangi bir takım çalışması ve uygun bir yönetim anlayışı yok.
Barış Terun
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