Eski iPhone'lar Bu Yüzden Yavaş Olabilir!
Eski iPhone'unuzun iOS güncellemelerinden sonra yavaşlamasının nedenlerinden biri, Geekbench tarafından keşfedilmiş olabilir!
Eskiyen iPhone'ların gelen iOS güncellemeleri sonrasında performansının adeta yerlerde sürünmesi, Apple cihaz kullananların ortak şikayetleri arasında. Birkaç gün önce Reddit'te ortaya atılan bir iddia, Apple'ın pili eskiyen cihazları bilerek yavaşlattığını ileri sürüyordu. Bunun üzerine harekete geçen Geekbench, binlerce iPhone'dan topladığı verileri yakından inceledi.
Geekbench'in bulguları, yazılım güncellemeleri ve eski pillerin kötü performansla ilişkisinin olabileceğini söylüyor. iOS'un farklı sürümlerini kullanan iPhone 6S'lerin hız verilerini inceleyen site, iOS 10.2'li iPhone'ların kararlı biçimde yüksek puanlar aldığını, iOS 10.2.1 ve 11.2'de ise sonuçların vasatın altına düştüğünü gördü. Geekbench'in vardığı sonuç ise şu oldu: Apple'ın yazılımda yaptığı ayarlama, iPhone'un pili eskidikçe telefonun performansını düşürüyor, böylece pilin çok çabuk tükenmesinin önüne geçiliyor.
iOS 102. 10.2.1, iOS 11.1.2 ve iOS 11.2 yüklü iPhone 7'leri inceleyen Geekbench, burada da benzer sonuçlar elde etti. Site, 10.2.0 ile 10.2.1 arasındaki farkın "sadece pil durumuyla ilgili olamayacak kadar ani" olduğu söyledi ve 10.2 ile 10.2.1 arasında bazı spesifik değişikliklerin olduğunu ileri sürdü.
Geekbench'in sahibi Primate Labs'in kutucusu John Poole, burada bir sorunun olduğunu düşünüyor çünkü performanstaki düşüşün nedeni Apple tarafından kullanıcıya tam olarak açıklanmıyor.
Bu arada bir başka hız testi hizmeti olan Futuremark'ın keşiflerinin, Geekbench'inkilerle çeliştiğini belirtelim.
Sonuçta iPhone sahiplerinin yaşadığı bu yavaşlığın nedeni, gerçekten de pil ömrü için yapılan bir yavaşlatma olabilir. Ancak Apple'ın bu konuda kullanıcılarına net bir açıklama yapması gerektiği fikrine katılıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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