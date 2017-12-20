Eski iPhone'lar Bu Yüzden Yavaş Olabilir!

Eski iPhone'unuzun iOS güncellemelerinden sonra yavaşlamasının nedenlerinden biri, Geekbench tarafından keşfedilmiş olabilir!

Eski iPhone'lar Bu Yüzden Yavaş Olabilir!

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