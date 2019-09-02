Eski iPhone'ların Fiyatı "Bir Anda" Düşecek!
iPhone 11'in tanıtılmasına sayılı günler kala, halihazırda iPhone sahibi olanlar için kötü bir haberimiz var!
- Ercan Uğurlu
iPhone 11 birkaç gün sonra tanıtılacak. Apple fanlarının büyük beklenti içine girdiği yeni model, yine birden fazla varyantla gelecek. Bunlardan en önemlisi de muhtemelen iPhone 11 Pro modeli olacak. Bugüne kadar telefon hakkında çok sayıda haberi sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise, iPhone 11'in çıkmasının, halihazırda iPhone sahiplerini nasıl etkileyeceğine ilişkin bir araştırmayı konu alıyoruz.
Decluttr tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni iPhone'un piyasaya çıkması, önceki modellere sahip olanları çok hızlı şekilde etkileyecek. Öyle ki, araştırmada bu düşüşün "çarpıcı bir şekilde" olacağı nitelendirilmiş.
Şirketin araştırmasına göre iPhone 11 duyurulduktan sonraki 24 saat içinde, önceki modellerin mevcut satış değerlerinin yüzde 30 oranında düşeceği kaydedilmiş. Bununla beraber iPhone'ların piyasaya sürülmesiyle birlikte, ilk ayda yine eski modellerin değeri yüzde 40 oranında düşecek, sonraki aylarda da yüzde 1 oranında düşmeyi sürdürecek.
Araştırmayı önceki modellere dayandıran şirket, iPhone X'in yüzde 59 değer kaybettiğini, iPhone 7'nin ise bugüne kadar yüzde 81 oranında değer kaybettiğini söylüyor. Şirket aynı zamanda Android tarafında ise, Samsung Galaxy S10'un halihazırda yüzde 57 oranında değer kaybettiğini de not etmiş.
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