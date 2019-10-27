Eski Microsoft Yöneticisinin Yeni Şirketi Belli Oldu!
Microsoft'taki rolünden birkaç ay önce ayrılan önemli isim, artık yetenekleri diğer bir dev şirket için sergileyecek!
- Levent Öztürk
Birkaç hafta önce Xbox Live, Game Pass ve Mixer CVP'si Mike Ybarra, Microsoft'tan ayrıldığını duyurmuştu. Ybarra'nın 20 yıldır çalıştığı firmadan neden ayrıldığı veya bir sonraki hedefinin neresi olduğu ise o sırada belli değildi.
Şimdi ise Ybarra, gönderdiği bir tweet ile yeni durağının Blizzard Entertainment olduğunu açıkladı. 4 Kasım itibariyle oyun devine yeni Yönetici Yardımcı Başkan ve Genel Müdür olarak katılacak.
Ybarra, 1-3 Kasım tarihleri arasında Blizzcon 2019'da Blizzard ekibi ile beraber yer alacak. Bu etkinlik aynı zamanda hayranların hoşnutsuzluğuna sebep alan Android ve iOS için Diablo Immortal'ın geçtiğimiz yıl duyurulduğu etkinlikti. Daha yakın zamanda ise Blizzard, profesyonel e-spor oyuncusu Blitzchung'ı Hong Kong protestolarına destek vermesi dolayısıyla yasaklaması yüzünden ayrı bir tartışmanın içerisinde yer alıyordu.
Ybarra'nın oyun firması için bu zorlu zamanda nasıl avantajlar sağlayacağı ayrı bir soru işareti. Blizzard, bu yılın başlarında yaptığı bir duyuruda geliştirici çalışma gücünün 2019 yılında %20 arttırılacağını söylemişti. Ancak bu değişiklik, diğer bölümlerdeki çalışanların zararına olmaktaydı ve bu yıl içerisinde 800 kişi işini kaybetti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın