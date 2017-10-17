Eski Naughty Dog Çalışanı Cinsel Tacize Uğramış!

Eski Naughty Dog çalışanı, yöneticisi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti!

Eski Naughty Dog çalışanı cinsel tacize uğramış!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Razer'ın Telefonundan Yeni Sızıntı!
Microsoft, KRACK'le İlgili Onarımını Paylaştı
Samsung, Micro-LED Kullanmak İstiyor!
Samsung, En Çok Parça İşinden Kâr Ediyor!
Eski Naughty Dog Çalışanı Cinsel Tacize Uğramış!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir