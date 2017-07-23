Eski Sürücüler Nasıl Kaldırılır?
Bilgisayarınızı ağırlaştıran eski sürücülerden kolayca kurtulmanın yollarını anlatıyoruz...
Artık Windows'unuzu temizleme vakti geldiyse, ile eski sürücüleri kaldırarak başlayabilirsiniz. Bu hem size depolama alanı sağlayacak, hem de PC'nizin performansını arttıracaktır. Bugün size eski ve gereksiz sürücülerden kurtulmanın iki kolay yolunu göstereceğiz.
Sisteminiz sadece sürücülerin eski sürümlerini saklamakla kalmıyor, ayrıca kullanmayı bıraktığınız cihazların sürücülerini de saklamaya devam ediyor. Zaten kullandığınız sürücülerin eski sürümlerini saklamak isteyebilirsiniz, ancak hiç kullanmadığınız ve kullanmayı da planlamadığınız sürücüleri silebilirsiniz.
Sürücülerin Eski Sürümlerini Kaldırın
Bir sürücüyü güncelleseniz bile Windows eski sürümü sisteminizde saklar. Bunun sebebi eğer yeni sürüm bir uyumsuzluk hatasına sebep olursa kolayca eski sürüme geçebilmenizi sağlamaktır.
Ancak eski sürücüler depolama alanı kaplamaya devam ediyor. Eğer biraz boş alan ve az da olsa performans artışı istiyorsanız, bunları silebilirsiniz. Merak etmeyin, sürücülerin eski sürümleri genellikle markaların resmi sitelerinden indirilebilir.
Temizliğe başlamak için Windows + R tuşlarına basarak 'çalıştır'ı açın. Karşınıza çıkan çubuğa 'cleanmgr' yazın ve 'tamam'a tıklayın. Karşınıza 'Disk Temizleme' aracı çıkacak, burada silerek yer kazanabileceğiniz öğeleri göreceksiniz. İstediğiniz seçenekleri silebilirsiniz, ancak bizim için önemli olan 'Cihaz sürücü paketleri'. Bunun için hemen altta göreceğiniz "sistem dosyalarını temizle" seçeneğini seçin. Açılan yeni listeden eski sürücüler seçeneğini işaretleyin ve "tamam"a basın.
Kullanmadığınız Sürücüleri Kaldırın
Eğer sisteminizi uzun süredir kullanıyorsanız, bir çok kez donanım değiştirmiş olabilirsiniz. Kullandığınız tüm hoparlör, fare, klavye, tarayıcı, yazıcı ve benzeri tüm cihazların sürücüleri sürekli olarak sisteminizde saklanıyor.
Kullanmadığınız cihazların gizli sürücülerini bulmak ve silmek için şu adımları takip edin.
1. Komut İstemi (Command Prompt)
Başlat + R tuşlarına basın, ardından 'cmd' yazıp 'tamam'a tıklayın. Karşınıza çıkan pencereye "SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1" yazın ve 'ENTER'a basın.
2. Aygıt Yöneticisi
Başlat + S tuşlarına basın ve buraya 'aygıt yöneticisi' yazın ve karşınıza çıkan seçeneği açın. Yukarıdan 'Görünüm' > 'gizli aygıtları göster'e tıklayın. Bu sayede karşınıza kullanmadığınız tüm cihazların sürücüleri çıkacaktır.
Kullanımda olmayan cihaza sağ tıklayın ve 'cihazı kaldır'a tıklayın. Bunu kaldırmak istediğiniz her sürücü için yapmanız gerekiyor.
Geçmiş olsun! Artık sisteminiz eski sürücülerin yarattığı kalabalık ve ağırlıktan kurtulmuş durumda.
Ali Ruhi Öztürk
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Text Field M4 Aqua'nın klavyesini donduruyor. Diğer sitelerde sorun yok.