Eski Telefonunu Getir, Yeni Venus Z10'u Götür

Eski telefonunuzu Vestel mağazalarına getirin, Venus Z10'u götürün!

Eski telefonunu getir, yeni Venus Z10'u götür

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

şimdi "Eski Telefonunu Getir, Yeni Venuz Z10'u Götür" başlığını okuyunca sanki eski telefonu verene yeni telefon veriyorlarmış gibi anlaşılıyor, tipik oltalama, ancak içeriği okuyunca 200-300 TL indirim sağladıklarını anlıyorsunuz. sanırım Türkiye'de mantığın değişmesi gerekiyor. sizin de başlığı değiştirmeniz gerekli.

Vestel mağazada 1.499 TL. 200 TL indirimle 1.299 TL. Hepsiburada 1.235 TL, N11 1.326 TL, Gittigidiyor 1.299 TL. Sayın Chip editörleri. reklam yaparken mağazayı değil okurlarınızı gözetin lütfen.

indirimle çokta fazla kazanç yok...

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ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

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