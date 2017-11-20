Eski Telefonunu Getir, Yeni Venuz Z10'u Götür
Eski telefonunuzu Vestel mağazalarına getirin, Venus Z10'u götürün!
Vestel'den akıllı telefonlara özel kampanya geldi. 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olan kampanyaya göre; kırık, bozuk, eski telefonlarınızı Vestel mağazalarına getiriyorsunuz, yeni Venuz Z10'u 200 TL indirimle Vestel mağazalarından götürüyorsunuz. Kampanyanın detayları ise şöyle:
Eski telefonunu getir, Venus Z10'u götür kampanyası, 23.08.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında kampanyaya katılan Vestel mağazalarında, Vestel mağazası tarafından sağlanan taahhütname şartlarına uygun katılımcılar için geçerlidir.
Gerekli uygunluk kontrolünün Vestel mağaza çalışanı tarafından yapılması, uygun görülmesi ve taahhütname imzalanmasının ardından tüketicilere, kişinin kendisine ait markasına bakılmaksızın kampanyaya katılımı uygun görünen cep telefonlarına karşılık 200 TL indirim hakkı sağlanır.
İndirim, Venus Z10 modelinin satın alınması sırasında kullanılabilir. İndirim nakit olarak verilemez, başka tarihte, başkaca ürünler için kullanılamaz. Bu kampanya farklı bir kampanya ile birleştirilemez. Vestel kampanyayı tek taraflı olarak sonlandırmak, durdurmak ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ürün adet ve renk seçenekleri mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi için: www.vestel.com.tr
Ercan Uğurlu
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