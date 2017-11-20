Eski Telefonunu Getir, Yeni Venuz Z10'u Götür

Eski telefonunuzu Vestel mağazalarına getirin, Venus Z10'u götürün!

Eski telefonunu getir, yeni Venuz Z10'u götür

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ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

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