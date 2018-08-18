Eski Tesla çalışanının davası sürerken...

Eski Tesla çalışanı, firmanın açtığı dava devam ederken yeni tweetler ile iddialarını destekledi!

Eski Tesla çalışanı davasına tweet'le devam ediyor
Engadget

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