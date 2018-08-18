Eski Tesla çalışanının davası sürerken...

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim