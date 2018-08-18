Eski Tesla çalışanının davası sürerken...
Eski Tesla çalışanı, firmanın açtığı dava devam ederken yeni tweetler ile iddialarını destekledi!
Tesla'nın tescilli bilgiler hırsızlığı suçundan dava açtığı çalışanı, belki de otomobil üreticisine karşı yaptığı iddiaların bir kısmını desteklemek için fotoğrafları ve diğer detayları tweetledi. Martin Tripp'in tweetlediği iki fotoğraf, Model 3 araçlarında kullanılan hasarlı bir pil modülünün gösteriyor. Tripp ayrıca uzun bir Araç Kimlik Numarası (VIN) listesi de yayınladı. Liste araçların delinmiş, çukurlu veya hasarlı pil modülleri kullandığını söylüyor.
Dahası, iklim kontrollü depolarda saklanması gereken, Tesla'nın hurdaları ve atık ürünleri ile dolu olduğunu söylediği bir park alanının fotoğraflarını da yayınladı.
Bir Tesla sözcüsü Engadget'e bu iddiaların hiç doğru olmadığını ve herhangi bir Model 3 aracında delinmiş hücreler kullanılmadığını söyledi. Ayrıca şirket, VIN listesindeki tüm araçların güvenli akülerle donatıldığını söylüyor:
"Daha önce de söylediğimiz gibi, bu iddialar doğru değildir ve Bay Tripp yaptığı güvenlik iddiaları hakkında kişisel bilgiye sahip değildir. Hiçbir delinmiş hücre, herhangi bir şekilde herhangi bir Model 3 aracında kullanılmamıştır ve tanımlanan tüm VIN'ler emniyetli akülere sahiptir. Dahası, herhangi bir Model 3 aracında sıfır akü güvenliği sorunu olmuştur."
Tesla'nın eski çalışanına karşı açtığı davada, Tesla'nın üretim işletim sistemini hack'lemek için yazılım oluşturduğunu ve şirketin dışındaki taraflara büyük miktarda veri yolladığını itiraf ettiği söyleniyor. Şu anda ise Tripp, suçlamayı "3 yaşında olduğu kadar iyi kodlayabildiğini" iddia ederek reddediyor. Ayrıca iki gün boyunca sorgulandığını ve sorgulayıcılarının iki tanesinin Uber'den Tesla'ya geldiğini söylüyor.
Tesla'nın Tripp'a dava açmasından sonra şirket, eski çalışanın bir saldırı planladığını bildiren bir haberin ardından Gigafactory'deki güvenliğini arttırmak zorunda kalmıştı. Otomobil üreticisi ayrıca, eski çalışanın sızdırdığı gizli bilgilerin ne olduğunu görmek için Facebook ve Dropbox'a mahkeme isteğinde de bulundu. Tripp, bütün bunlara karşılık olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na, Tesla'yı yatırımcılara yanıltıcı bilgi vermek ve müşterileri riske atmak ile suçlayarak başvurdu.
Levent Öztürk
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