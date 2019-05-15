Eski Windows Sürümlerine Güncelleme Geldi!

Microsoft, önemli bir güvenlik açığına karşı yayınladığı yamada Windows XP'yi bile dışarıda bırakmadı!

Eski Windows Sürümlerine Güncelleme Geldi!

Microsoft, yeni bir WannaCry benzeri saldırıyı daha ortaya çıkmadan etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Yazılım devi, Uzak Masaüstü Hizmetleri üzerindeki açığı kapatmaya yönelik onarımlar yayınladı.

Güvenlik açığının Windows 7, Windows Server 2008 R2 ve daha eski sürümleri etkilediği anlaşılıyor. Risk almak istemeyen Microsoft, artık resmi olarak desteklemediği Windows XP ve Windows Server 2003 için de yamalar yayınladı. Firma, yama yayınlanmadan önce açığın kullanıldığına dair bir işaret görmediğini vurguladı ancak zararlı geliştirenlerin bunu kullanma olasılığının "çok yüksek" olduğunu belirtti.

Dünya çapında yıkıcı bir etkiye yol açan WannaCry'ın ardından Microsoft'un bu açığı ciddiye alması ve desteklemediği sistemleri bile güncellemesi şaşırtıcı değil. Elbette Microsoft'un adımı tek başına yeterli değil çünkü bazı firmalar, kullandıkları yazılımların bozulmaması için güncellemelerden kaçınabiliyorlar. Bu noktada Microsoft'un müşterilerini yamayı yüklemeye ikna etmesi gerekiyor.

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