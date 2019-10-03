Eski Yahoo Mühendisinden "Çıplak Fotoğraf" İtirafı!
Bir dönem internet devinde üst mevkide çalışan mühendis, cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bulmak için binlerce hesabı hack'lediğini itiraf etti!
- Levent Öztürk
Eski bir Yahoo mühendisi, hakkında açılan dava sonrasında, cinsel içerikli fotoğraf ve video arama amacıyla yaklaşık olarak 6.000 hesabı hack'lediği konusunda suçunu itiraf etti. Mahkeme belgelerine göre Reyes Daniel Ruiz (34) Yahoo'da çalışırken erişimini kullanarak kullanıcıların şifrelerini çözdü. Daha sonra da özel fotoğraf ve videoları evinde bulunan kişisel bir hard diske indirdi.
Ruiz, kişisel ve iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu genç kadınların hesaplarını hedef aldığını söyledi. Yahoo hesabına erişim elde ettikten sonra, üçüncü parti sitelerdeki şifre resetlemeleri kullanarak Apple iCloud, Facebook, Gmail, DropBox ve diğer hesaplara da giriş yaptı.
ZDNet'in söylediğine göre Ruiz, 10 yıldan uzun bir süredir Yahoo'da çalışıyordu. Bu süre içerisinde, aralarında Yahoo! Mail için güvenilirlik mühendisliği de bulunan farklı rollerde görev aldı. Şu anda tekil giriş çözümleri üzerine uzmanlaşan başka bir teknoloji firmasında çalışıyor.
Ruiz'in davası hakkında karar 3 Şubat 2020 tarihinde verilecek ve ceza, beş yıla kadar hapsi içerebilir.
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