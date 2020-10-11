Esnaf, İkinci Covid Dalgasından Endişeli

Küçük esnafın nabzını tutan 'Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi'nin Eylül 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnaf, salgında ikinci dalga korkusunu daha fazla hissetmeye başladı. Güven Endeksi, Ticaret Endeksi ve Politika Endeksi'nde düşüş yaşandı. Covid-19 salgınında endişeli esnaf oranı yüzde 72'ye ulaşarak salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi.