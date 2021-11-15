Esnafta Aşılanma Oranı Yüzde 65'e Ulaştı

'Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi'nin Eylül 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre Eylül döneminde esnafın aşılanma oranı 5 puanlık artışla yüzde 65'e çıktı. Yaz aylarında moral bulan esnaf okulların açılması ve havaların soğumasıyla bahar havasından çıktı.

Esnafta Aşılanma Oranı Yüzde 65'e Ulaştı

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