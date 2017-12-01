Essential CEO'su Andy Rubin Görevden Ayrıldı
Android'in babası, Google günlerinde yaşadığı "uygunsuz" ilişki ortaya çıkınca, ani bir kararla CEO'luk görevinden istifa etti!
Essential Phone ile adını duyuran Essential son bir kaç aydır dalgalı sularda yüzmeye çalışıyor. Firma en başta belli bir miktar hayran kitlesi kazansa da, bir kaç hata ardından şirket ve telefonlarının bıraktığı izlenim terse dönmeye başladı. Buna rağmen marka, yok olmanın eşiğinden dönmeyi başardı ve müşterilerine olan ilgisini arttırdı, ayrıca telefonun fiyatını da çok makul bir çizgiye çekti.
Ancak şimdi Essential'ın başı yine dertte; şirketin kurucusu ve CEO'su Andy Rubin, kişisel sebepler nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
Bu ayrılma olayı, The Information'ın Rubin'in 2014'te Google'dan nasıl ve neden ayrıldığını detaylı şekilde ortaya koymasının ardından gerçekleşti. İddiaya göre Rubin, o zaman birlikte çalıştığı bir kadınla uygunsuz bir ilişki yaşıyordu ve bu durum insan kaynaklarına şikayet edilmişti.
Rubin'in temsilcisi Mike Sitrick, onun Essential'dan ayrılmasının sebebinin ortaya çıkan bu durum olmadığını ve Google'da yaşadığı ilişkinin iki tarafın da rızası olarak yaşandığını açıkladı. Ayrıca Google'ın ona uygunsuz bir davranışta bulunduğunu söylemediğini de ekledi.
Ancak buna rağmen The Information, Google'ın yürüttüğü soruşturmada Rubin'in davranışlarının "uygunsuz ve kötü yargı gösterdiği" sonucuna vardığını iddia ediyor.
Essential'ın genel müdürü Niccolo de Masi, Rubin'in yokluğunda onun yerine CEO görevini üstlenecek.
Ali Ruhi Öztürk
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