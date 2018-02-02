Essential Phone, Doğrudan Oreo 8.1'e Geçecek!

Andy Rubin'in başı bir türlü dertten kurtulmayan telefonu Essential Phone, Android Oreo 8.0'ı atlıyor...

Essential Phone, doğrudan Oreo 8.1'e geçecek!

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