Essential Phone, Doğrudan Oreo 8.1'e Geçecek!
Andy Rubin'in başı bir türlü dertten kurtulmayan telefonu Essential Phone, Android Oreo 8.0'ı atlıyor...
Adı sık sık yaşanan teknik sorunlarla gündeme gelen Essential Phone'un kullanıcıları, bir süredir Android Oreo'nun cep telefonlarına gelmesini bekliyor. Cihaz için Oreo, 2017 yılında beklenen tarihte çıkmamıştı ama firmanın yaptığı yeni açıklama kullanıcıların içini rahatlatacak gibi görünüyor. Firma, birkaç hafta içerisinde OTA aracılığıyla güncellemeyi çıkaracak.
Essential Phone PH-1 şu an Android Nougat kullanıyor ve ilginç şekilde, Android Oreo 8.0 güncellemesi hiç gelmeyecek. Cihaz bunun yerine doğrudan Android Oreo 8.1'e atlayacak.
Essential, uzun süreli beta programında çekirdek işletim sistemi güncellemesinde "bazı stabilite sorunları" bulduğunu iddia ediyor, bu yüzden 8.1'e atlayacağını söylüyor.
Essential'ın iddia ettiği Oreo 8.0 stabilite sorunlarının özellikle PH-1'e has mı olduğu bilinmiyor. Şimdiye kadar işletim sisteminin bu sürümüyle ilgili başka cihazlarda bir stabilite sorunu duymamıştık.
H. Hüseyin Öztürk
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