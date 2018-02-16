Essential Phone, Rekabette Zorlanıyor
Essential Phone'un canı sıkkın: IDC verilerine göre Android'in babasının telefonu, 2017'de sadece bu kadar satıldı!
- H. Hüseyin Öztürk
Andy Rubin'in Essential Phone akıllı telefonu geçen sene çıkan güzel telefonlardandı ve 399 dolara Cyber Monday indirimi gibi güzel indirimler de almıştı. Bunlara rağmen telefonun satışları pek iyi gitmiyor gibi görünüyor. IDC araştırma yöneticisi Francisco Jeronimo'nun attığı bir tweet'e göre telefon, piyasaya çıkmasının ardından altı ay süre içerisinde 90.000'den az satmış.
Essential bu durumda, bundan iki-üç kat fazla dahi satsa Samsung ve Apple'ın yanına yaklaşmaya uzak kalırdı. Apple, Forbes'a göre günde 1 milyon iPhone 8 ve X satıyor. Tabii Essential'ın bir girişim olduğunu ve Essential Phone'un ilk ürünü olduğunu unutmamak lazım. Kimse daha en baştan Apple-seviyesi sevkler beklemiyor. Yine de, özellikle cihazların üzerine çektiği dikkati de göze alınca, bu satışlar çok az görünüyor.
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