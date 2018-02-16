Essential Phone, Rekabette Zorlanıyor

Essential Phone'un canı sıkkın: IDC verilerine göre Android'in babasının telefonu, 2017'de sadece bu kadar satıldı!

  • H. Hüseyin Öztürk
Essential Phone, rekabette zorlanıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Yıldızlı Projeler Yarışması 2018 Başlıyor!
Black Panther, LEGO Marvel Super Heroes 2'de
Andromeda, Windows 10 SDK'de Listelendi
iOS 11'i Kilitleyen Tek Karakterlik Mesaj!
Facebook, Messenger Kids uygulamasını yayımlıyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir