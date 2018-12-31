Essential Phone Üretimi Sonlandırıldı. Peki Neden?
Essential Phone üretimi kesin şekilde sonlandırıldı. Peki, ya Essential Phone 2'ye ne olacak?
Essential Phone, geçtiğimiz sene mayıs ayında tanıtılmış ve ağustos ayında da satışa sunulmuştu. Ancak bu yaz aylarını boş geçen şirket için 2018'in yaz aylarına kadar bile Essential Phone 2 çıktı, çıkacak söylentileri geliyordu. Ancak görünen o ki, Essential Phone 2 olmayacak. Kaldı ki şirket zaten bu yılın mayıs ayında bu konuda açıklamada bulunmuştu. Ancak kimse bu kadarını beklemiyordu.
Zira Essential Phone akıbeti hakkında üzücü haber geldi. Essential şirketinden yapılan açıklamaya göre, halihazırda stoklarda olan PH-1 modelinden sonra yeni ürün sevkiyayının yapılmayacağı ve üretimin durdurulduğu söylenirken, elbette bu haber uzunca bir süredir Essential Phone 2'yi bekleyenleri de üzdü.
Ancak öte yandan şirket bir de umutlu bir açıklamada bulunuyor: Şirketin sözcüsü, "Bir sonraki mobil ürünümüz üzerinde çalışıyoruz,"derken, bu cihazın ne olacağı ile ilgili bir tüyo vermiş değil. Öte yandan halihazırda Essential Phone'a sahip kullanıcılara da yazılım güncellemeleri ve müşteri desteği vermeye devam edeceklerini de açıkladı.
Ercan Uğurlu
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