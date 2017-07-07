Essential, söz verdiği dağıtım süresini kaçırdı...

Android'in kurucusunun telefon girişimi Essential, ilk telefonları için söz verdiği dağıtım süresini tutturamadı!

Essential ilk teslim sözünü tutamadı...

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