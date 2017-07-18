Essential Üst Düzey Yöneticisini Kaptırdı

Essential'ın telefonu henüz satışa sunulmadı ancak firmada küçük çaplı bir sarsıntı yaşandı!

Essential Üst Düzey Yöneticisini Kaptırdı

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