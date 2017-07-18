Essential Üst Düzey Yöneticisini Kaptırdı
Essential'ın telefonu henüz satışa sunulmadı ancak firmada küçük çaplı bir sarsıntı yaşandı!
Android'in kurucu ortağı Andy Rubin'in firması Essential'ın yeni telefonu, yalnızca birkaç ay önce gösterilmiş, Mayıs sonunda Essential PH-1 model adıyla tanıtılmıştı. Ancak telefon daha piyasaya sürülmeden üst düzey yöneticilerinden birini, pazarlama başkan yardımcısı Brian Wallace'ı kaybetti.
Business Insider'ın doğruladığı habere göre Wallace, Essential'dan ayrılarak şarkıcı Will.i.am'in şirketi i.am+'in pazarlama bölümünün başına geldi. Üst düzey yöneticilerin konum değiştirmelerine sıkça rastlasak da Wallace'in gidişi ilginç bir zamana isabet etti.
Yeni firmaların ürünlerini piyasaya sürerken sorun yaşaması olağan olsa da Essential'ın sosyal ağ kanallarından herhangi bir bilgilendirme yapmaması sorun teşkil ediyor. Yine de Essential'ın bol miktarda fona sahip olduğunu biliyoruz ve bu, ürünün gerçeğe dönüşeceğinin önemli bir işareti.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın