Etiketler, Instagram Videolarına Geliyor
Instagram, fotoğraflarda bulunan bu özelliği videolara da getirmeyi planlıyor!
Instagram, sosyal ağ platformunu her gün farklı bir yenilikle güncelleyerek kullanıcılarının deneyimini daha iyi kılmayı amaçlıyor. Instagram uygulamasının test sürümlerinde yapılan birçok arayüz değişikliğine geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Eğer yenilik tüm kullanıcılara açılırsa, fotoğraflarda olduğu gibi videolarda da arkadaşlarınızı etiketleyebileceksiniz.
Bu değişikliğe dair birçok detay da var elbette. Fotoğraflarda etiketler fotoğrafın herhangi bir yerine yerleştirilebilirken videolardaki etiketler, video oynatılırken arayüzde ortaya çıkan etiket bölümünde liste olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca, fotoğrafların aksine etiketlenen videolar, etiketlenen kullanıcıların profilinde gözükmüyor. Ancak bunun bir test olduğunu hatırlatmakta fayda var, yenilik tüm kullanıcılara açıldığında videolar da etiketlenen kullanıcıların profillerinde görünmeye başlayabilir.
Instagram'ın TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre, kullanıcıların çok az sayıda bir kısmı bu teste tabi tutulmuş. Etiketler ise Instagram'ın web sitesinde değil, sadece uygulamasında görünebiliyor.
Instagram kullanıcıları sosyal medya ağına 2013 yılından veri video yükleyebiliyor. Bu sebeple geçen 8 yıla karşın bu özelliğin yeni kullanıma sunuluyor olması bir miktar tuhaf karşılanabilir. Üstelik Hikayeler özelliği kullanıma sunulduktan çok kısa bir süre sonra hikayelerde kullanıcıların etiketlenebilmesi sağlanmıştı.
Instagram görünüşe göre bundan sonra da IGTV ve görüntülü konuşma özelliklerinde olduğu gibi video yönüne ağırlık vermeye devam edecek. Bu yüzden bu etiket yeniliği, bu yönde atılmış doğru bir adım.
Doğan Kürşat Aktaş
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