ETS2'de Türkiye'den ekran görüntüleri yayınlandı

Sevilen TIR Simülasyonu Euro Truck Simulator 2 Türkiye kısmının ekran görüntüleri yayınlandı.

ETS2'nin Türkiye'den ekran görüntüleri yayınlandı
İstanbul oyunun en büyük şehirlerinden biri olacak

Ülkemizde de yıllardır oyuncuların beğeniyle oynadıkları TIR simülasyonu Euro Truck Simulator 2Road to the Black Sea eklenti paketiyle, Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye'nin de Avrupa kısmını kapsayacak şekilde genişlemeye hazırlanıyor.

Oyunun yapımcısı SCS Software bugünkü blog yazılarında ilk kez Türkiye şehirlerini detaylı olarak görebileceğimiz alan yer alıyor. Blog yazısında İstanbul'un hem bölgenin hem de oyundaki en geniş şehir olacağından bahsedilirken, oyunda Türkiye'ye özgü dağıtımların da olabileceğinden bahsediyorlar. 

Tüm Resimleri Galerimizde Bulabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Road to the Black Sea eklentisini Steam'de İstek Listenize eklemek için tıklayın.

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