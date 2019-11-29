Euro Truck Simulator 2'de Türkiye Fragmanı

Sevilen kamyon simulatörünün Türkiye'nin Trakya bölümünün de yer aldığı fragman yayınlandı

Oynat Road to the Black Sea Fragman

Ülkemizde de yıllardır oyuncuların beğeniyle oynadıkları TIR simülasyonu Euro Truck Simulator 2,  Road to the Black Sea eklenti paketiyle, Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye'nin de Avrupa kısmını kapsayacak şekilde genişletecek eklenti paketinin ilk fragmanı yayınlandı.

Yeni Eklenti Paketi 5 Aralık 2019'da piyasaya çıkacak

Oyunun yapımcısı SCS Software bugünkü blog yazılarında çıkış tarihi olarak 5 Aralık'ı verirken, oyunun detaylarından da bahsetti. 10,000 km'den fazla yeni yol eklenecek olan eklentide Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin Trakya bölgesi yer almakta. 20'den fazla şehrin olduğu eklentide, 11 de yeni endüstri bulunuyorç

Tüm Resimleri Galerimizde Bulabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Road to the Black Sea eklentisini Steam'de İstek Listenize eklemek için tıklayın.

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