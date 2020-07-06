Ev Temizliği Artık Çok Daha Kolay: Bosch Unlimited Serie 6 İncelemesi!

Bugün yine yeni bir teknolojik ürün incelemesiyle karşınızdayım. Ancak bugün girizgahı biraz farklı yapalım istiyorum, bu kez ürüne geçmeden önce geçmişe doğru bir yolculuk yapacağız biraz. Çünkü bugün Bosch ev ürünlerinden birini inceleyeceğiz ve Bosch dendiğinde benim aklıma ilk olarak yıllar önceki televizyon reklamı geliyor. Evet, yaşı tutanlar zaten hemen hatırladı muhtemelen: Robert Bosch'un sözüyle biten bir reklamdı: "İnsanların Güvenini Kaybetmektense, Para Kaybetmeyi Tercih Ederim," diyordu reklamın sonunda Robert Bosch.
Bu reklamdan sonra ise annem gidip Bosch marka bir çamaşır makinesi almıştı ve o günden bu yana da sadece bir kez çamaşır makinesi değiştirildi o evde ve o da yine Bosch marka bir başka model oldu. Yani adamın güvenirlilik anlamında söylediğini, gerçekten teyit ettim diyebilirim. Onca yılda sadece 2 çamaşır makinesi değişti evde ve muhtemelen en fazla 1 kere daha yenilenir diye düşünüyorum. Bugün bir çamaşır makinesi olmasa da, yine Bosch'un ev serisi ürünlerinden Unlimited Serie 6 bizlerle.
Bosch Unlimited Serie 6 Özellikleri Neler?
Unlimited Serie 6, Bosch'un yenilikçi kablosuz elektrik süpürgesi oluyor. Sahip olduğu özelliklerle geleneksel süpürgelere sınıf atlatan Unlimited Serie 6, ev temizliği konusunda büyük yardımcı olabilecek kapasitede bir ürün. Zira bu cihaz, gerek tasarımı ve ona dayalı ergonomisi, gerek teknolojisi ve çekim gücü, gerekse seçenekli batarya kullanımı ve aksesuarlarıyla temizlikte elinizi kuvvetlendirecek olmasıyla oldukça iddialı ve açıkçası hoş bir ürün oluyor.
Ben de bir süredir bu cihazı kullanıyorum ve kullandığım bu süre boyunca gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Evimde zaten ayrıca bir robot süpürge var; genelde günlük temizliği ve bir yere bir şey döküldüğünde o yapıyordu. Arada sırada ise normal elektrikli süpürgemi açıyordum. Unlimited Serie 6 geldikten sonra ise işler biraz değişti. Zira bu cihaz hem gırgır şeklinde kullanılabilen el süpürgesi haline dönüşebildiği için, bir yere bir şey döküldüğünde artık bu iş, bu cihazın olmaya başladı. Elbette öte yandan masa gibi robot süpürgenin kullanılamayacağı yerlerde de büyük kolaylık sağladığını söylemek lazım.
Unlimited Serie 6, kullanım şekliyle her seviyede temizlik olanağı tanıyabiliyor. Kolay kavranan tasarımıyla el süpürgesi şeklinde kullanılabilirken, aksesuarları ile beraber zeminden tavana, perdelerden koltuk altlarına ve arkalarına kadar pek çok noktayı kolayca temizleyebiliyorsunuz.
Cihazın tabanca şeklinde el süpürgesi kısmı 1.4 kilogram olurken, süpürge borusu ve başlığıyla beraber ise toplamda 2.3 kilograma tekabül ediyor. Bu anlamda gayet rahat bir şekilde kullanılabildiğini söyleyebilirim.
Bosch Unlimited Serie 6 Performansı Nasıl?
Unlimited Serie 6'nın çift kullanım modu bulunuyor. El süpürgesi kısmındaki tetiğe bastığınızda normal modda süpürmeye başlıyorsunuz. Bir de tam başparmağınızın altına gelen turbo mod tuşu yer alıyor. Buna basarak da daha zorlu ve dip bucak temizlik yapmak için turbo modu çalıştırabiliyorsunuz.
Cihaz DigitalSpin motora sahip ve dakikada 54 bin devir yapabiliyor. Gerçekten de güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir şey var, turbo modu bir kez kullandıktan ve o tatmini yaşadıktan sonra normal modda çalıştırdığınızda, aradaki güç farkından ve çekim performansından özellikle hanımlar memnun kalmayabilir. Yani şunu demek istiyoruz: Ürün halihazırda normal modda da gayet iyi bir çekim performansına sahip, bundan kuşkunuz olmasın. Bu modda yapacağınız temizlikten memnun kalacaksınız. Özellikle düz zeminlerde, parkelerde, koltuk üstlerinde, perde, koltuk arkaları ve duvarlarda ve çok tüylü olmamak kaydıyla halılarda normal mod kullanımı gayet yeterli.
Ha, daha çok tüylü halılarda kullanacaksanız veya ekstra vakum gerektiren yüzeyleri temizlemek istiyorsanız o zaman turbo modu açmanız gerekecek. Elbette zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, yani hızlı bir temizlik yapmak için de turbo moddan yararlanmak isteyeceksiniz.
Şimdi bu 2 mod arasında böyle bir fark varken, elbette ses ve pil ömrü konusunda da farklılıklar doğuyor. Cihaz normal modda yeterince sessiz çalışıyor, turbo modu açtığınızda ise tabii ki ses biraz yükseliyor, fakat yine de nispeten sessiz olduğunu söyleyebiliriz.
Pil ömrü ise tabii ki büyük oranda kısalıyor. Normalde bu cihazın bataryası 30 dakikalık süreye kadar dayanabiliyor. Kutu içinde zaten çift batarya mevcut, böylece bataryaları değiştirerek 1 saatlik süpürme süresine sahipsiniz. Eğer turbo modda kullanırsanız ise, bu süre çok daha kısalıyor, batarya başına 8 dakikaya kadar inebiliyor.
Bu arada cihazın bataryalarının 20'den fazla Bosch Ev ve bahçe aleti ile uyumlu olduğunu da söyleyelim. Eğer bu tip ürünleriniz varsa, onlarla da değiştirerek kullanabilirsiniz.
Unlimited Serie 6'nın temizliği de oldukça basit ve pratik. Tabii ki torbasız bir tasarımı var ve bu sayede de pratik şekilde temizliğini sağlayabiliyorsunuz. Başlığın içindeki fırçayı kolayca çıkarıp temizleyebiliyor, toz haznesi ve filtre temizliğini yapabiliyorsunuz.
Bu arada cihazı duvara monte edebileceğiniz bir aparatın da kutu içeriğinde yer aldığı bilgisini verelim. Böylece cihazı aksesuarlarıyla beraber bir duvara sabitleyebilirsiniz.
Sonuç
Açıkçası Bosch Unlimited Serie 6, gayet başarılı ve kaliteli bir ürün olmuş. Daha hafif rakipleri var, doğru, ayrıca aksesuar konusunda daha zengin seçenekler de sunabiliyorlar. Fakat fiyat olarak baktığımızda da Unlimited Serie 6'nın daha bütçeye uygun olduğunu görüyoruz açıkçası.
Unlimited Serie 6'nın fiyatı 2500 TL dolaylarında. Bugünlerde zaten baktığımızda bu fiyatlara daha kısıtlı bir kullanım sağlayan robot süpürgeler görebiliyoruz; bu anlamda Unlimited Serie 6 bir fiyat/performans ürünü olarak değerlendirilebileceği gibi, pratik ve yeni nesil bir elektrikli süpürge satın almayı düşünenlerin ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz.
Ev temizliğini rahatlıkla yapabileceğiniz gibi, el süpürgesi olarak da sık sık kullanabilirsiniz. Özellikle zaten evcil hayvan sahibi iseniz, cihazı bu şekilde çok kullanacaksınız. Çalışırken çok ses çıkartmıyor, pil ömrüyle hem normal kullanımda hem turbo modda rakipleriyle benzer performans gösteriyor ve pratik bir kullanım sağlıyor. Bu anlamda ihtiyacınız varsa, öneriyoruz.
CHIP Online Notu: %92
+ Pratik kullanım
+ Yenilikçi yaklaşım
+ Normal modda uzun pil ömrü
+ Kolay temizlenebiliyor
+ Tasarım ve ergonomi
+ Çeşitli kullanım seçenekleri
- Turbo modda pil süresil
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