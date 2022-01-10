Evcil Kedi ve Köpekler İçin COVID-19 Aşısı Olacak mı? Son Durumu Araştırdık

Şu an için evcil hayvanlar için geliştirilmiş bir COVID-19 aşısı yok. Peki ama ufukta ışık görünüyor mu? Hayvanlara uygulanacak bir COVID-19 aşısı hakkında neler beklemeliyiz?

  • Levent Öztürk
Evcil hayvanlara Covid-19 aşısı gelecek mi?

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