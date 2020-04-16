Evde Canınız mı Sıkılıyor? O Zaman, Bu 4 Eğlenceli Seçenek Sizin İçin...

Küresel salgın nedeniyle evde sıkışıp kalmış gibi hissediyorsanız, ailenizle veya tek başınıza yapabileceğiniz bir çok şey var.
Herkes için geçerli olmasa da birçok kişi, Corona virüsü salgınına rağmen işlerini evden devam ettiriyor. Bunun yanında evde egzersiz yapmaktan yemek yapmaya birçok günlük aktiviteyi yerine getirmek mümkün. Ancak bir süre sonra aynı şeyleri yapmak canınızı sıkmaya başlayabilir. Aşağıda can sıkıntınızı geçirecek birkaç yolu sizlerle paylaşıyoruz.
1. Bored AF (Web) ve Shuffle My Life (Android)
Evde yapacak şey olmadığından değil, çoğu zaman ilk aşamada aklımıza yapacak bir şey gelmediğinden kendimizi kısıtlı hissediyoruz. Bored AF ve Shuffle My Life, sıkıldığınızda yapabileceğiniz şeyler için fikirler üretiyor.
Bored AF, sevdiğiniz bir şarkıyla dans etmek, bir göz bandı takmak gibi eğlenceli önerilerde bulunuyor. Shuffle My Life ise aktivitelere odaklanıyor ve örneğin Mors alfabesini öğrenmenizi tavsiye ediyor ve sizi bir web sitesine yönlendiriyor. Her aktivitenin ne kadar süreceğine dair bir bilgi de veriliyor.
Uygulamalar sadece evin içinde yapabileceğiniz şeyleri önermiyor, ancak çoğunu evde de yapabilirsiniz. Örneğin uygulama, Bored AF size adı E ile başlayan bir arkadaşınızla yemek yemeyi önerirse, bunu bir videolu görüşmede yapmayı deneyebilirsiniz.
İndirin: Shuffle My Life for Android (Ücretsiz)
İndirin: Shuffle My Life for iOS (0.99 dolar)
2. AirPano (Web)
AirPano, dünyanın en güzel ve ilginç yerlerinden 360 derecelik panorama fotoğrafları ve videolarını önünüze getiriyor. Hatırlatmak gerekirse 360 derecelik fotoğraflar, fotoğrafa tıklayıp, istediğiniz yöne dönmenizi sağlıyor.
AirPano, genellikle YouTube gibi platformlardaki bu tür görüntüleri bir araya getiriyor.
3. Herding Cats (Web) ve Monopoly (Web)
Evde ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirmenin en iyi yollarından bir tanesi, masa oyunları oynamak. Hazır bir oyununuz yoksa, kendi masa oyununuzu tasarlamanıza olanak tanıyan bu ücretsiz sayfalara göz atabilirsiniz. Bunun için elinizde bazı malzemelerin bulunması gerekecek. Evde hazırda zarınız yoksa, Google'da "roll dice" yazabilirsiniz (veya Telegram kullanıyorsanız kendinize zar yazıp gönderebilirsiniz).
4. Future Me (Web)
Evde otururken düşüncelere dalmaya başladıysanız, hayatınızda geçmişteki bazı şeyleri daha farklı yapmayı düşünüyor ve hatta bazı şeylerden pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Geleceği daha iyi bir hale getirmek için gelecekteki size mektup göndermeye ne dersiniz?
Future Me ile üç veya beş sene sonrasında size gönderilecek bir eposta oluşturabilirsiniz. Dilerseniz tarihi kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bunun ardından şimdi yaşadıklarınızı ve durumunuzu, gelecekten beklentilerinizi yazmaya başlayabilirsiniz.
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