Evde dergi keyfi

Hayatı evlere sığdırmaya çalıştığımız pandemi döneminde Doğan Burda dergilerini dergiburda.com'dan kargo ücreti ödemeden satın alabilirsiniz!

Evde dergi keyfi

Tarihten coğrafyaya, bilim-teknolojiden ekonomi ve iş dünyasına, modadan dekorasyona, sağlıktan seyahate ve sosyal yaşama kadar pek çok farklı ilgi alanında; şehir, fitness, astroloji, botanik, otomobil gibi özel temalardaki zengin içeriklere sahip dergilerimizin tümü artık dergiburda.com'da. Üstelik Aralık ayı boyunca yapacağınız ikili alışverişlerde %15 indirim var.

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