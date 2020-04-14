Evde Formda ve Zinde Kalmanızı Sağlayacak 4 Tavsiye!

Koronavirüs ile mücadele nedeniyle evlerinizde kalmaya devam ettiğiniz şu günlerde stresle baş etmek ve gerek biyolojik gerekse psikolojik olarak zinde kalmak çok önemli. İşte evlerinizde hayatınızı güzelleştirecek 4 öneri!