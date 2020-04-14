Evde Formda ve Zinde Kalmanızı Sağlayacak 4 Tavsiye!

Koronavirüs ile mücadele nedeniyle evlerinizde kalmaya devam ettiğiniz şu günlerde stresle baş etmek ve gerek biyolojik gerekse psikolojik olarak zinde kalmak çok önemli. İşte evlerinizde hayatınızı güzelleştirecek 4 öneri!

Evde Formda ve Zinde Kalmanızı Sağlayacak 4 Öneri!

Koronavirüs nedeniyle sağlığınız için evlerinizde kaldığınız bugünlerde bazı egzersizler ile dinç kalabilmek de oldukça önemli. Evlerinizde geçirdiğiniz vakti daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için tavsiyelerde bulunan Samsung, "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında gerek biyolojik gerekse psikolojik olarak zinde kalmanız için kısa sürede yapabileceğiniz öneriler hazırladı.

Samsung Health ile iyi hissedin

Sürekli evde vakit geçirmek strese neden olabilir. Stresinizle baş etmeniz için aynı rutine bağlı kalmamanız da gerekiyor. Samsung Health uygulaması, size, esnetme, kilo verme, dayanıklılık eğitimi ve daha fazlasını içeren yeni fitness programlarını öğretecek uzman eğitmenlerin videolarını hazırlıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı için ihtiyacınız olan tüm araçların yanı sıra diyet izleyiciler ve fitness kılavuzları içeren ek kaynaklar sunmak için hazırlanan çok sayıda üçüncü parti uygulaması da bulunuyor.

Mikro egzersiz yapın

Egzersizler zihin için çok faydalıdır ve her zaman uzun sürelerde yapılmak zorunda değildir. Mikro egzersizler, tüm vücudunuzu çalıştıran ve nabzınızı yükselten 10 dakikalık kısa ve yoğun egzersizlerdir. 30'ar saniyelik ip atlama veya çömelme egzersizleriyle birlikte biraz da kardiyo çalışarak endorfin sağlayabilirsiniz. Ayrıca Galaxy Watch Active2 ile egzersizlerinizi takip edebilirsiniz.

Müzik listenizi yenileyin

Hepimiz müzik konusunda alışkanlıklarımıza çok bağlı olabiliriz ama yeni şeyler deneyimlemek fayda sağlayabilir. Çoğu müzik uygulaması, yakın zamanda dinlediklerinize bağlı olarak sanatçılar tavsiye eder, dolayısıyla yeni bir şeyler bulmak kolaydır. Sesi gerçekten deneyimlemek için Galaxy Buds+ kulaklığınızı takın, gözünüzü kapatın ve o anı yaşayın.

Yaratıcılığınızı harekete geçirin

İşle egzersiz arasında, yaratıcılığın önemini unutmak kolaydır. Her gün 10 dakikanızı yazmaya, bir şeyler çizmeye ve hatta boyamaya ayırmaya çalışın. Tüm bu faaliyetler, stresi azaltmak ve zihninizi farklı bir şekilde kullanmak için harikadır. PENUP Uygulaması Galaxy Note serisi cihazlarınızda bulunan ve gittikçe büyüyen bir sanat topluluğu olarak bu konuda yardımınıza yetişecek.

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