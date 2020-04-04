Evde spor yapmak mı istiyorsunuz? En iyi ve popüler 7 yoga uygulaması

Sosyal izolasyon sürecinde dışarıya çıkamayanlar evde spor uygulamalarına yöneliyor. Özellikle hem bedensel ve ruhsal rahatlama sağlayan yoga bu dönemlerde en çok araştırılan sporlar arasında bulunuyor. Biz de sizler için en iyi ve popüler 7 yoga uygulamasını araştırdık...

Evde spor yapmak mı istiyorsunuz? En iyi ve popüler 7 yoga uygulaması

Ülkemizde yaşanan koronavirüs sebebiyle spor, yoga, pilates salonları kapatıldı. Bu nedenle insanlar evde spor yapmanın yollarını arıyor. Yoga bu dönemde en çok tercih edilen sporlar arasına girdi. Yoga; esnekliği artırmak, kasları ve kemikleri güçlendirmek, beyin, sinir sistemi, bağışıklık ve eklem sağlığını geliştirmek gibi fiziksel yararlarının yanında psikolojik olarak da katkı sağlıyor.

Cep telefonlarınıza indirebileceğiz en iyi yoga uygulamaları ile siz de yogaya başlayabilirsiniz. Sizler için en iyi ve popüler yoga uygulamalarını araştırdık. Bu uygulamalar yardımıyla evinizde istediğiniz an yoga egzersizinizi yapabilirsiniz...

1. Daily Yoga

Kullanıcılarına 1 hafta ile 1 ay arasında değişen programlar sunan Daily Yoga, hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için uygun. Bu uygulama ile yoga dışında meditasyon ve fitness da yapabilirsiniz, ne kadar kalori yaktığınızı görebilirsiniz.

2. Yoga Studio

250'den poz arasından seçim yaparak kendi çalışmanızı oluşturabileceğiniz bir koleksiyon sunan Yoga Studio uygulaması yoga yaparken arka planda da yumuşak bir müzik keyfi yaşatıyor. Bu uygulama özellikle başlangıç seviyesini tamamlamış ve yogayı ileri seviyeye taşımak isteyenler için öneriliyor.

3. Pocket Yoga

200'den fazla resimli pozisyon ve sesli talimat imkanı sunan Pocket Yoga iyi yoga uygulamalarından biridir. Uygulama ile yoga uygulamalarınızın günlüğünü tutup, müzik kitaplığınızdan müzik çalabilirsiniz.

4. Simple Yoga

Seviye seviye ilerleyen Simple Yoga, 30'dan fazla poziyon içeriyor. Manzara moduyla huzurlu bir yoga imkanı sunan uygulama ile 20 dakika ile 30 dakika arasında sporunuzu yapabilirsiniz.

5. 5 Minute Yoga

Basit uygulamalar içeren 5 Minute Yoga'da kısa, beş dakikalık yoga seansları bulunuyor. Yeni başlayanların çok fazla tercih ettiği bu uygulama aynı zamanda günlük hatırlatmalar, bir zamanlayıcı ve her gün biraz farklı egzersizler sunuyor.

6. Down Dog

Her seviyedeki yoga için kullanılabilen Down Dog, içinde müzik listelerinin bulunduğu üç farklı yoga sınıfı seçeneği sunuyor. Uygulamayı her açtığınızda sistem yoga akışını otomatik olarak değiştiriyor.

7. Yoga Monkey

Yogayı eğlenceli ve şirin hale getiren bir maymunun rehberlik ettiği Yoga Monkey, 10 fonksiyonel yoga seansı sunuyor. 20 dakika yoga yapabileceğiniz bu uygulama daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

Evde kullanılabilecek en iyi spor - egzersiz mobil uygulamaları

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