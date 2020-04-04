Evde spor yapmak mı istiyorsunuz? En iyi ve popüler 7 yoga uygulaması

Sosyal izolasyon sürecinde dışarıya çıkamayanlar evde spor uygulamalarına yöneliyor. Özellikle hem bedensel ve ruhsal rahatlama sağlayan yoga bu dönemlerde en çok araştırılan sporlar arasında bulunuyor. Biz de sizler için en iyi ve popüler 7 yoga uygulamasını araştırdık...