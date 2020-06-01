Evden Çalışanlar İle Yapılan Anket, Ortaya İlginç Sonuçlar Çıkarttı

Evden çalışanlar üzerinde yapılan bir anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre ankete katılanların önemli bir kısmı, durumdan memnun. Fakat onların da başka endişeleri var. İşte CNBC'nin düzenlediği Evde Çalışma Anketi sonuçları.

  • Ercan Uğurlu
Evden Çalışanlar Üzerinde Yapılan Anket Açıklandı

Korona virüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanında insanlar evlerine hapsoldu ve işlerini evlerinden yürütebilenler de evlerini ofise çevirdi. Buna ayak uydurabilen var, ayak uyduramayan var elbette. Hatta çoğu kişinin evden çalışmaktan ne kadar şikayetçi olduğunu gösteren haberleri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Fakat buna karşın bazı şirketler de COVID-19 salgını bitse bile, isteyen personelinin evinden çalışmasına izin verecek ki bunların başında da Twitter geliyor.

CNBC tarafından da bu konuda bir anket yapılmış. Ankete göre, insanların çoğunluğu evden çalışmaktan gayet mutlu. Anket sonuçlaruna göre, pandemi öncesi işini yapmanın "çok daha zor" olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 54 olurken, ankete katılanların yüzde 48'lik oranı evden çalışmaktan gayet memnun.

Öte yandan insanların iş hayatındaki mutluluğunu analiz eden Workforce Happiness Index raporlarına göre, insan mutluluğu, geçen sene aynı döneme göre 2 puan artarak 100 üzerinden 73 puana ulaşmış. Bu da ilginç bir not olarak geçiyor.

Ancak anketin bir diğer sonucu da, farklı bir gerçeği ortaya koyuyor. Şu an uzaktan da olsa işlerini sürdürebilen insanların büyük çoğunluğu gelecekten endişeli. Ankete katılan insanların yüzde 44'ü, işlerini önümüzdeki haftalarda kaybedebileceklerini düşünüyor.

Peki, siz ne düşünüyorsunuz?

Evden çalışmaktan veya uzaktan eğitime katılmaktan memnun musunuz? Uzaktan çalışmanın işinizi olumsuz etkileyeceğini veya işinizi kaybedebileceğinizi düşünüyor musunuz? Bizlere yorumlarla yazın...

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