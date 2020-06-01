Evden Çalışanlar İle Yapılan Anket, Ortaya İlginç Sonuçlar Çıkarttı

Evden çalışanlar üzerinde yapılan bir anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre ankete katılanların önemli bir kısmı, durumdan memnun. Fakat onların da başka endişeleri var. İşte CNBC'nin düzenlediği Evde Çalışma Anketi sonuçları.