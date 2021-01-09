Evden Çalışmak Daha Düşük Bir Maaşı Kabul Eder misiniz?

Koronavirüs salgını bittiğinde de sürekli olarak evden çalışmanıza izin verilirse, bunun karşılığında maaşınızın azalmasını kabul eder misiniz? İşte ilginç maaş kesintisi araştırması ve şaşırtıcı sonuçları...