Evden Çalışmak Güzel Olabilir; Ah Bir de Eski Bilgisayarlar Olmasa...

COVID-19 ile beraber bizler de dahil olmak üzere pek çok kişi evlerinden çalışmak durumunda kaldı. Geçilen yeni hibrit çalışma sistemi, günlük hayatın değişmesinden tutun da çalışma koşullarını pek çok insan için zorlu hale getirirken, kimileri de bu süreçte esnek çalışma saatlerinin keyfini yaşadı. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre, pandemi sırasında pek çok çalışan yetersiz performansa sahip dizüstü bilgisayarı ile iş yapmanın zorluğunu derinden hissetmiş durumda.
Apogee Corporation tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'de çalışanların yüzde 45'i sahip olduğu dizüstü bilgisayar ve diğer yetersiz donanımlarından dolayı değerli saatlerini ekran başında tüketmiş. İngiltere'de çalışanlar, araştırmaya göre teknoloji sorunları nedeniyle ortalama 85 saatini kaybetmiş durumda ve bu da işletmelerine haftada yaklaşık 150 milyon dolara mal oluyor.
Ankete katılanların neredeyse 5'te 1'i (yüzde 19) yaşadıkları bilişim sorunları sebebiyle kime başvuracaklarını bilemezken, yüzde 14'ü ise işletmelerinin BT departmanlarına güven sorunu yaşamış. Bunların yanı sıra çalışanların 3'te 1'inden fazlası (yüzde 35) hibrit çalışmaya geçmekte zorlandıklarını söylemiş.
Apogee Corporation CEO'su Aurelio Maruggi konuyla ilgili olarak "İşletmeler, yaşanan kesintiler ve sorunların çözüme kavuşmasındaki zorluk sebebiyle para kaybetmeyi göze almamalı" diyor. Hibrit çalışma modelinin geleceğin çalışma şekli olduğunu, ancak kuruluşların bu süreçte üretkenliği ve karlılığı sağlayabilmeleri için kaynak ayırmaları gerektiği da Maruggi'nin dikkat çektiği bir konu.
Peki, sizde durumlar nasıl? Bu süreçte yaşadığınız zorlukları yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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