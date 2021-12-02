Evden Çalışmak Güzel Olabilir; Ah Bir de Eski Bilgisayarlar Olmasa...

Evden çalışmak zorunda kalan veya hibrit çalışma düzenine geçen pek çok kişinin en büyük derdi, zar zor çalışan eski bilgisayar ve donanımları olduğu ortaya çıktı!

  • Ercan Uğurlu
Eski Bilgisayarlar Başa Bela Oldu!

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