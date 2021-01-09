Evden Çalışmak İçin Daha Düşük Bir Maaşı Kabul Eder misiniz?

Birleşik Krallık merkezli 1.000 ofis çalışanını içeren yeni bir anket, büyük bir çoğunluğun, sürekli olarak evden çalışmalarına izin verilmesi halinde maaşlarının azalmasını kabul edeceklerini ortaya koydu. OnePoll ve Citrix tarafından toplanan ve derlenen bu bulgular, Koronavirüs salgınının iş yeri tutumları üzerinde devasa bir etkisi olduğunu gösteriyor.
Araştırmanın bulgularına göre ofis çalışanlarının %75'i, tamamen uzaktan çalışma için maaş kesintisini kabul edeceklerini veya ettiklerini söylüyor. Katılımcılar, uzaktan çalışma için ortalamada %14'lük maaş kesintisini kabul edeceklerini belirtiyor.
Anket sonuçlarına daha detaylı olarak bakıldığında 45 ve 54 yaş arasındakilerin en büyük maaş kesintisini kabul ettikleri ve 55 yaşın üzerindekilerin en isteksiz oldukları görülüyor. Bu yaş grubunun %36'sı, uzaktan çalışma fırsatı için herhangi bir maaş kesintisini kabul etmeyeceklerini söylüyor.
Citrix BK ve İrlanda Bölgesel Yardımcı Başkanı Darren Fields şunları söylüyor: "Artık, çalışanların uzaktan çalışmanın iş/yaşam dengesini iyileştirmede potansiyelini gördükleri, bunu kalıcı bir şekilde sağlamak için maaşlarının ciddi bir kısmından vazgeçmeye hazır oldukları bir dünyadayız. Teknoloji, daha önce mümkün olmayan bir şekilde çalışma hayatlarımızı kontrol etmemize imkan tanıyor. Neyse ki uzaktan çalışarak daha fazla vakit harcamak isteyenler artık eski kültür ve yargılarla sınırlandırılmıyorlar."
Koronavirüs salgınının 2020 yılı boyunca Dünya genelinde yayılması ile beraber iş yerlerinin hızlı bir şekilde çalışan güvenliğini sağlamak ve bu sırada işlerini devam ettirmek için düzenlemeler yapmaları gerekti. Pek çok durumda bu, evden çalışma kurallarının gevşetilmesi (veya evden çalışmaya izin verilmesi) ile beraber video konferans araçlarının ve diğer dijital çözümlerin kişisel görüşmelerin yerini alması anlamına geliyordu. Yeni edinilen bu uzaktan çalışma alışkanlıklarının kalıcı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.
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