Evden Çalışmaya Alışan İnsanlar, "Ofise Dönün" Çağrısından Memnun Değil

COVID-19 salgınının hafiflemesi ile birlikte şirketler de çalışanlarını ofise çağırmaya başlıyor. Ama görünüşe göre bu çağrı, çalışanlar tarafından hiç de iyi karşılanmıyor. İşte yapılan yeni araştırmanın sonuçları...