Evden Çalışmaya Alışan İnsanlar, "Ofise Dönün" Çağrısından Memnun Değil

Kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre, İngiltere'de her beş çalışandan dördü, firmaların çalışanlarını ofisten çalışmaya zorlamasının yasa dışı hale gelmesini istiyor. Bu "isyan" Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışma düzeninde yaşanan değişikliklerin kalıcı olmasını sağlayabilir.
Bir yıldan fazla bir süredir evden çalışan personel, günlük işe gidip gelme süresini yatakta fazladan bir saat olarak kullanma ve tişört - terlik giyerek bilgisayarlarının karşısında çalışma fikrine alışmış gibi görünüyor. İngiltere'de bunun artık kanuna bağlanması gerektiğini düşünenler bulunuyor. İngiltere'de Okta firmasının Avrupa çapında 10.000 kişi ile gerçekleştirdiği bir ankete göre giderek daha fazla insan evden çalışma fikrine alışmış görünüyor. Okta'da dinamik çalışma başkanı Samantha Fisher, "Birçok İngiliz bir yıldan uzun bir süredir kurallara uyarak evde kalıyor ve evden çalışıyor" diyor ve ekliyor: "İleriye dönük olarak, ister ofise geri dönmek, ister uzaktan çalışmak veya her ikisinin bir karışımı olsun, kendi şartlarında çalışma özgürlüğünü istedikleri açıkça görünüyor. Mevzuatta yapılacak bir değişiklik, seçimi çalışanların ellerine bırakabilir ve kuruluşlara değerlendirmeler yapma, süreçleri yeniden değerlendirme ve çok lokasyonlu bir stratejide çalışmayı destekleyen daha iyi yöntemleri etkinleştirme fırsatı verebilir."
Araştırmaya katılan 10 kişiden dördü henüz karar veremediklerini ancak evden çalışma ve işe gitme arasında yapılacak tercihin kendilerine bırakılmasını istediklerini söylüyor. İngiltere'de beş kişiden biri ise, işe gitmeyi tamamen bırakıp, evden çalışmaya razı görünüyor. Ofise dönmeyi tercih edenler ise sosyal mesafe, düzenli olarak temizlenen masalar ve ofisler ve günlük çalışma saatlerinde esneklik istiyor.
Geçtiğimiz gün, Zoom rekor bir gelir açıkladı ve birinci çeyrek gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 191 arttığını belirtti. Rakamları açıklayan CEO Eric S Yuan, "iş artık ofisten yapılmak zorunda değil" diyor ve şirketinin hem iş dünyasında daha fazla esneklik, üretkenlik ve mutluluk sağlayan hibrit çalışma evrimine öncülük etmeye "yardımcı olmaya" hazır olduğunu söylüyor.
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