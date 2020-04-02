Evden Çalışmaya Geçen Türk Oyun Firması Dünya Listelerini Salladı

2004 yılında kurulan ve faaliyetlerini ODTÜ TEKNOKENT'te sürdüren Panteon'un "Home Restoration" oyunu Apple Store ve uygulama marketlerinde, Amerika, İngiltere, Kanada, Rusya ve İtalya başta olmak üzere 50'den fazla ülkede en çok indirilenler sıralamasında zirvede yer aldı!

Türk Oyun Firması Dünya Listelerini Salladı

Türk oyun firmaları dünyayı sallamaya devam ediyor. Bu firmalardan biri de Panteon! Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını sebebiyle geçtiğimiz hafta evden çalışmaya geçen Panteon'un "Home Restoration" oyunu 50'den fazla ülkede en çok indirilenler arasına girdi ve sadece iki günde 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildi. 

Panteon'u yurt dışı pazarlara açmak stratejisi ile 2016 yılında ortak olduklarını belirten Panteon ve Teknasyon Yazılım'ın ortaklarından Burak Sağlık "Tüm ekip olarak Kovid-19 salgını sebebiyle evden çalışmaya başladığımız bu dönemde yakaladığımız bu başarı bizleri çok sevindirdi.  Yeni bir uygulamayı veya oyunu uygulama marketlerine sunduğumuzda evde miyiz, ofiste miyiz, gece mi gündüz mü gibi kavramlarımız kalmıyor.

Teknasyon ve Panteon'un tüm ilgili pazarlama ekipleri gecesini gündüzüne kattı ve bu başarıyı ortaya koydular. İnanılmaz hızlıydılar. Önümüzdeki dönemde Panteon'un daha fazla oyununu zirvede göreceğimize eminim. Dünyanın eve kapandığı bu zor günlerde insanların hayatlarına ufak da olsa bir eğlence katabilmek hepimize çok büyük bir motivasyon oldu," diye konuştu.

İki günde bir milyon indirilmeyi geçti

Oyunun çok kısa sürede çok ciddi bir ivme yakaladığına vurgu yapan Panteon'un kurucusu Ufuk Şahin "Home Restoration ilk iki günde bir milyon indirilmeyi geçti. Bu başarının büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Şu an itibariyle Amerika ve İngiltere başta olmak üzere 50'den fazla ülkede en çok indirilenler listesine girmiş durumdayız. Hedefimiz 1 ay içerisinde 10 milyon indirmeye ulaşmak" dedi.

Türk oyun sektörünün başarısına da değinen Şahin, global bir sağlık sorunu yaşadığımız bugünlerde bile, Türk oyun stüdyolarının dünya mobil oyun pazarında çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Teams'e geçen kazanıyor!

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix'te yayınlanan 7. Koğuştaki Mucize filmine yurtdışından yoğun ilgi!
Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte seyahat izin belgesi başvuru işlemleri
3 Nisan 2020 BİM aktüel kataloğunda televizyon ve kablosuz kulaklık fırsatı
A101 2 Nisan 2020 aktüel kataloğunda cep telefonu ve televizyon dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
8 MSN Messenger Hatırası!
İşte Minecraft"ın Ray Tracing'le Hazırlanan Yeni Dünyası!
Türkiye, Çin ve İtalya'daki koronavirüs istatistikleri neler söylüyor?
Zoom Görüşmelerini VPN Üzerinden Yapmak: Çözüm mü, Değil mi?
Evden Çalışmaya Geçen Türk Oyun Firması Dünya Listelerini Salladı

 

 