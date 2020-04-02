Evden Çalışmaya Geçen Türk Oyun Firması Dünya Listelerini Salladı

2004 yılında kurulan ve faaliyetlerini ODTÜ TEKNOKENT'te sürdüren Panteon'un "Home Restoration" oyunu Apple Store ve uygulama marketlerinde, Amerika, İngiltere, Kanada, Rusya ve İtalya başta olmak üzere 50'den fazla ülkede en çok indirilenler sıralamasında zirvede yer aldı!