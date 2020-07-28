Eve / Ofise Güzel Monitör Seçeneği: Philips 325E1 İncelemesi!

Evinize veya ofisinize büyükçe bir monitör arıyor, bir de kavisli hatlara sahip olsun ve 2K çözünürlüğü desteklesin istiyorsanız Philips 325E1 ilginizi çekecek. İşte Philips 325E1 incelemesi, özellikleri ve fiyatı!

28 Temmuz 2020 20:30

Ercan Uğurlu