Eve / Ofise Güzel Monitör Seçeneği: Philips 325E1 İncelemesi!

Bu incelememizde, büyükçe ekranlı bir monitör arıyorsanız, güzel bir seçenek olarak değerlendirebileceğiniz bir modele yakından bakacağız. Philips'in E-line serisinde bulunan monitörlerinden Philips 325E1, inceleme masamızdaki yerini aldı. Bir süredir bu monitörü kullanıyoruz ve bu süre içinde genel ofis işlerinde olsun, gerek eğlence amaçlı kullanım olsun, pek çok yönüyle monitörü değerlendirdik.
İlk olarak söylemek lazım ki, bu modelin ekranı oldukça büyük ve aşağı yukarı bir televizyon ölçüsünde. Bu anlamda geniş görüntüye ihtiyacınız varsa, zaten bunu yekten karşılıyor. Öte yandan QHD çözünürlüğü desteklemesi, yani 2560x1440 piksel çözünürlüğünde olması, ekrana daha fazla detay sığdırabileceğiniz anlamına geliyor.
Monitörün tazeleme hızı 75Hz, görüntüleme oranı 16:9, paneli ise VA LCD. Griden griye 4 ms tepki süresi sunan monitörün parlaklık değeri 250 kandela, kontrast oranı ise 3000:1 seviyesinde. Bu teknik özelliklerle bu alandaki rakipleriyle benzer hatta yer alan Philips 325E1, ayrıca aynı fiyattaki bazı modellere kıyasla daha fazla çözünürlük gösteriyor, bunu da söylemek lazım.
Philips 325E1 Özellikleri Neler?
Monitörün teknik tarafında aslında arkada daha pek çok teknolojinin adı geçiyor. Daha detaylı siyah ayrıntıları için SmartContrast, daha az göz yorgunluğu için Flicker-free ve LowBlue modu ve oyuncular için optimize edilmiş SmartImage gibi özellikleriyle beraber hem kullanım alanını genişletiyor, hem de karşısına geçtiğinizde sizi rahat ettiriyor. Bu noktada şu iki özelliğine de dikkat çekmek isteriz:
Philips 325E1, kavisli bir monitör. Hafif bir kavis ile ekranı daraltmadan, karşısına geçtiğinizde nispeten sarmalayıcı bir görüntü sağlayan monitör, bu anlamda keyif veriyor. Ancak bu monitör Philips'in E serisinde olduğundan geniş ergonomik özellikleri yok. Biliyorsunuz, Philips'in incelediğimiz pek çok monitöründe yükseklik ayarı olsun, ekranı döndürme ve çevirme özelliği olsun, geniş ergonomik yetenekler içeren monitörleri var. Fakat bu onlardan biri değil. Ekran sadece öne ve arkaya doğru hafif eğilebiliyor. Öne 5 derece, arkaya ise 20 derece yatabilen monitör, böylece ekran başındayken ekranı mümkün mertebe oturma şeklinize göre ayarlamanıza olanak tanıyor.
Philips 325E1 Kimlere Göre?
Şimdi monitörün özelliklerinden devam edelim. Bu monitör büyüklüğü ile daha çok ofis kullanımlarına uygun diye düşünebilirsiniz. Zira geniş ekranda çoklu ekran kullanımına gayet uygun. Öte yandan multimedya kullanımı için de gayet uygun yapıda. Zira bir televizyon şeklinde de kullanılabilir ve film ve videolarda bir televizyon görünümü elde edebilirsiniz. Ayrıca her ne kadar niş bir oyun monitörü olmasa da, oyunlar için nispeten uygun yapıda tasarlanmış. Zira AMD FreeSync desteği bu monitörde mevcut durumda. Böylece oyunlarda da keyif alabiliyorsunuz ki, biz de kullandığımız süre içinde özellikle PUBG'de bir hayli zaman geçirdik. Ancak monitörde dahili hoparlörler yer almıyor; ses için hoparlörlerinizi bağlayabileceğiniz bir ses çıkışı ise var.
Bu monitörün kullanım şekillerinden biri de tabii ki gibi ofis çalışmaları olacak. Özellikle video işleme işleriyle uğraşıyorsanız geniş ekranı ve yüksek çözünürlüğü sayesinde montaj yapmak için geniş bir alan sağlıyor. Eğer grafik işleriyle uğraşıyorsanız ise, sRGB renk gamutunun yüzde 123'ünü karşılaması da bir itici kuvvet. Fakat profesyonel işler için daha profesyonel modeller de var.
Philips 325E1 Tasarımı Nasıl?
Monitörün tasarımından da bahsedecek olursak, arka yüzün tırtırlı plastik malzemeye sahip olması kimileri tarafından beğenilmeyebilir. Zira çok çekici durmuyor. Ancak standıyla beraber masa üstünde dengeli durduğunu söyleyebiliriz.
3 yandan inceltilmiş kenar çerçevelerine sahip olan ekranın arkada bulunan bağlantılarına baktığımızda da burada HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve VGA girişlerinin olduğunu görüyoruz. Ayrıca dediğimiz gibi ses çıkışı da burada bulunuyor. Fakat monitörde USB girişleri yok.
Bitirmeden önce, monitörün menü kontrollerinin de ekranın sağ kenarına yerleştirildiğini söyleyelim.
Sonuç
Philips 325E1, ofisler için kullanılabileceği gibi evler için de uygun bir seçenek oluyor. Özellikle geniş bir ekran istiyor, kavisli hatta ısrar ediyor ve 2K çözünürlüğü sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsanız bu modele bakmanızda yarar var. Fiyat olarak 2400 TL civarında bir etiketle bulunabilen monitör, görüntü performansı konusunda segmentin ihtiyacını karşılıyor, rakipleriyle dengede duruyor. Bu kategoride benzer özellikli daha uygun fiyatlı başka modeller de var, ancak baktığınızda bu monitörün 2K çözünürlüğünde olması avantaj sağlıyor, zira daha düşük fiyatlı alternatiflerde Full HD çözünürlük mevcut.
CHIP Online Notu: %80
+ Geniş ve iyi görünen ekran
+ Kavisli tasarım
+ QHD çözünürlük
+ Güzel görüntü sağlıyor
+ FreeSync desteği
- Hoparlör yok
- USB girişi yok
- Plastik malzeme
Philips 325E1 Alternatifleri Neler?
Philips 325E1'e alternatif olarak Full HD çözünürlüklü Samsung LC32R500FHMXUF modeli de değerlendirilebilir. Eğer daha yüksek tepki süresi isteniyorsa o halde BenQ EX3200R de düşünülebilir.
Kimler Philips 325E1 Satın Almalı?
Monitör arayışınızda ev veya ofiste temel kullanımları gözetsin, ekranı kavisli olsun, FreeSync desteği ile QHD çözünürlük bulunsun istiyorsanız Philips 325E1 modelini tercih edebilirsiniz.
Philips 325E1 Teknik Özellikleri
- Ekran 31.5 inç
- Çözünürlük 2560x1440
- Tarama Hızı 75Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel VA LCD
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 250 kandela
- Kontrast (Tipik) 3000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör Yok
- Bağlantılar HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, ses çıkışı
- Boyutlar 709 x 523 x 281 mm ,
- Ağırlık 7.34 kg.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın