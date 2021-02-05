Evin Yeni Bekçisi: IMOU Ranger Pro & Rander 2 Güvenlik Kamera İncelemesi

Tüm güvenliğini sadece kapı kilidine emanet etmek istemeyenler için geliştirilen IMOU Ranger Pro & Ranger 2 güvenlik kameralarını inceleldik.

05 Şubat 2021 20:30

Ercan Uğurlu