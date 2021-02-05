Evin Yeni Bekçisi: IMOU Ranger Pro & Rander 2 Güvenlik Kamera İncelemesi

Dile kolay, orta seviye bir ekran kartının 3000+ TL, yeni nesil bir konsolun ise 7500+ TL civarında olduğu, süpersonik bir çağda ve ülkede yaşıyoruz. Yakın zamanda ikinci el otomobil alabildiğimiz bir fiyata oyun bilgisayarı topluyor, o otomobilin senelik sigorta bedeli tutarına oyun satın alıyoruz. Haliyle, elimizde olanı korumak da eskisinden çok daha fazla önem arz etmekte. Elbette oyun ve bilgisayarlardan sözü açtık fakat elbette evlerde korunması gereken çok şey var ve bu nedenle de bir güvenlik kamerası fikri hiç de fena değil.
Güvenlik kameraları deyince yakın zamana kadar aklımıza kocaman kameralar, bolca kablo ve saatler süren montaj işlemleri gelirdi ama çağ artık değişti. Ülkemiz pazarına henüz giriş yapan güvenlik sistemleri üreticisi IMOU da birbirine benzeyen ancak birbirinden farklı yetenekleri olan iki kamera modeliyle konuğumuz; Ranger 2 ve Ranger Pro modelleri.
IMOU Ranger 2 İncelemesi
Bunlardan ilki olan Ranger 2 duvar aparatına sahip olmayan, set üstünde kullanım için geliştirilmiş bir model. Hem az yer kaplayan hem de transfer hızını yavaşlatmayan H.265 sıkıştırma algoritmasını kullanarak 1080P kayıt yapabilen kameranın Ranger Pro'dan en büyük farkı ise AI Human Detection sistemine sahip olması. Bu sayede evinizdeki kedi ile insanı birbirinden ayırarak gereksiz alarmların önüne geçilmiş oluyor. Bu özelliğin iyi çalıştığını da belirtelim.
Öte yandan kendi üstünde bir siren sistemi de bulunan Ranger 2'nin Ranger Pro'dan bir diğer farkı da mesela bebek ağlamasını hissettiğinde telefonunuza anında bildirim gönderebiliyor olması.
Peki, set üstü bu kameranın kapsama alanı ne kadar başarılı? Ranger 2, kendi çevresinde 355 derece dönebilirken yukarı aşağı 5 ile 80 derece arasında hareket edebiliyor. Bu da neredeyse 360 dereceye yakın bir görüş alanı sağlıyor sizlere. Dilerseniz evde olduğunuzda kamerayı gizlilik moduna alıp gereksiz yere kayıt almasının önüne de geçebiliyorsunuz. Ayrıca iki taraflı ses erişimi ve son derece başarılı bir gece görüş modu da bu etkileyici pakete dahil.
IMOU Ranger Pro İncelemesi
IMOU Ranger Pro ise Ranger 2'den duvara monte edilebilmesi ile ayrılıyor. Beraberinde gelen aparat ile montaj oldukça kolay, ayrıca eğer isterseniz set üstü olarak da çalışabiliyor.
Ranger Pro'nun görüş açısı da Ranger 2'den bir miktar daha iyi. Yine kendi çevresinde 355 derece dönebilen ürünün dikey çekim limitleri ise 0-90 derece. Yani tam 360 derecelik bir kapsama alanı sağlıyor, bu da kapı önünde kullanım performansını yükseltiyor. Ranger 2'deki diğer özellikler de aynen Ranger Pro'ya dahil durumda.
IMOU Life Uygulaması
Her 2 cihazı da IMOU Life uygulaması ile kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın en keyifli taraflarından biri, siz evden ayrılıp belirlediğiniz alanın dışına çıktığınızda, cihazı otomatik olarak gizlilik modundan izleme moduna getiriyor olması. Anlık olarak canlı görüntüyü izleyebileceğiniz gibi screenshot alabiliyorsunuz da. Kayıt yapmak isterseniz ise SDKart veya IMOU Cloud'u (ücretli) kullanabilirsiniz. Cihazların görebildiğim en önemli eksiğiyse, fişe bağlı olarak çalışma zorunluluğu. Elbette IMOU'nun daha profesyonel çözümleri de mevcut; onlara da bakabilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak her 2 ürün de fazlasıyla başarılı ve kullandığımız süre içinde çokça memnun kaldık. Evde, ofiste güvenlik amacıyla kullanılabileceği gibi, ebeveynler için bebek monitörü olarak da değerlendirilebilir pek tabii. Mesela bebeğinize göz kulak olmak veya beklenmedik bir hareket algılandığında siren sesi duymak istiyorsanız Ranger 2'yi değerlendirebilirsiziz. Hol veya kapı önünü izleyeceksenizi se Ranger Pro modeli uygun bir seçenek olabilir.
Son olarak IMOU Ranger 2'yi piyasada 370 TL'ye bulabileceğinizi, IMOU Ranger Pro'yu ise 560 TL fiyatla satın alabileceğinizi söyleyelim.
CHIP Online Notu: %90
+ Uygun fiyat
+ Yüksek izleme ve doğruluk performansı
+ Başarılı mobil uygulama
+ Gece görüşü harika
- SD Card veya Cloud bağlantısı yoksa sadece anlık kayıt alabiliyor
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