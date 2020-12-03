Evinizden biri COVID-19 olduğunda kendinizi korumanın 8 yolu

Aynı evde yaşadığınız kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmek endişe duymanıza neden olabilir. Beraber yaşadığınız kişiye yardım ederken kendinizi korumanın yolları var. Evinizden herhangi bir kişi COVID-19 olduğunda kendinizi korumak için uzmanların verdiği sekiz ipucuna göz atın...