Evinizden biri COVID-19 olduğunda kendinizi korumanın 8 yolu

Koronavirüs olan bir kişiyle yaşamak sadece strese yol açmaz, aynı zamanda sizi de virüse yakalanma konusunda riskli hale getirir. Yaşadığınız birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmek endişeye neden olabilir. Peki, evde koronavirüs hastası varsa kendinizi korumak için neler yapabilirsiniz? İşte evde Kovid-19 hastası varsa kendinizi korumak için yapılabilecek 8 şey:
Northwell Health'te iç hastalıkları doktoru olan Dr. David Hirschwerk, sağlık sitesi Healthline'a "Bu dikkate alınması gereken önemli bir durum çünkü evlerinde yaşayan biri enfekte olduğunda hane halkı üyelerinin kabaca yüzde 50 enfeksiyon riskine sahip olduğunu biliyoruz." yorumunda bulundu.
Healthline'nın haberine göre kendinizi güvende tutarken COVID-19 hastasına yardım etmek ve bakımını yapmak için, uzmanların verdiği aşağıdaki sekiz ipucunu göz önünde bulundurun:
1. Test Yaptırın
Los Angeles'taki Sollis Health'in tıbbi direktörü Dr. Scott Braunstein "Evinizden bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede kendiniz için bir COVID-19 testi yaptırın" diyor.
Braunstein, "Ancak, bu testin sonucu negatif olsa bile, viral yükler tespit seviyesinin altında olduğunda, yanlış bir negatif test sonucuna neden olduğunda erken enfeksiyonu ortadan kaldırmaz. Testlerin hassasiyetinin, son maruziyetten 5 ila 7 gün sonra önemli ölçüde arttığını biliyoruz, bu nedenle sonrasında ikinci bir COVID-19 testi yaptırmak isteyeceksiniz" diyor.
Braunstein, "Elde edemiyorsanız veya test edilmemeyi tercih ediyorsanız, herhangi bir semptom geliştirmediğiniz sürece 14 gün karantina almak başka bir seçenektir. Hane halkı üyeleri ve diğer tüm yakın temaslıların pozitif olduğu varsayılmalıdır" ifadelerini kullanıyor.
2. Kişiyi sınırlayın
COVID-19'lu birine bakmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) şunları belirtir:
- COVID-19'u olan kişi, kendisini evdeki diğerlerinden ayırmalıdır.
- Mümkünse, COVID-19'lu kişi ayrı bir yatak odası ve banyo kullanmalıdır.
- Evdeki herkes, COVID-19'lu kişiden mümkün olduğunca en az 6 fit uzakta durmalıdır.
Braunstein, COVID-19'lu kişinin semptomların veya pozitif testin başlangıcından itibaren en az 14 gün ve ağır vakalarda daha uzun süre karantinaya alınması gerektiği görüşünde.
Northwell Health'in bulaşıcı hastalıklar bölümünde doktor ve yardımcı doçent olan Dr. Bruce E. Hirsch "Dar bir alandaysanız, COVID-19'u olan kişiyi diğerlerinden olabildiğince uzak tutun. Bununla birlikte, yine de koronavirüslü bir kişiye bakabilirsiniz ancak yalnızca ihtiyaçlar için yanına girebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
3. Pencereleri açık tutun
Yaşam alanınızdaki havalandırmayı iyileştirmek için pencereleri tolere edilebilecek kadar açık tutun.
Hirschwerk, "Bu, özellikle virüsün iç mekanlarda çok küçük damlacıklar halinde havada kalabileceğini ve potansiyel olarak başkalarına bulaşabileceğini hatırlarken önemlidir" dedi.
4. Maske takın
Diğer bir husus hasta olan kişinin başkalarının yanındayken maske takması ve onlarla yaşayan herkesin de maske veya yüz maskesi takması gerektiği.
Hirschwerk, "Tüm hane halkı üyeleri arasında, özellikle de enfekte birey arasında maske kullanımı için (mümkün olduğunca çok) çok düşük bir eşik olmalıdır" dedi. Maskeler, enfekte kişinin burnundan ve ağzından solunum yolu enfeksiyonlarını tutmaya yardımcı olur. Ancak daha yeni veriler, maskelerin bireyleri enfekte olmaktan da koruduğunu destekliyor.
Hirsch, maske takmanın COVID-19'a neden olan virüse karşı yüzde 100 koruma sağlamasa da bunu yapmanın riski azalttığını söyledi.
"Cerrahi maske, özellikle iyi kapatılmışsa iyidir. Kumaş bir maske hiç yoktan iyidir, "dedi Hirsch.
Hirsch, "COVID-19'lu kişinin yakınındayken gözlük takmak, virüsün doğrudan gözlerin mukus zarlarına bulaşmasını önleyebilir" diye ekledi.
5. Ellerinizi yıkayın ve yüzeyleri dezenfekte edin
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi , iyi bir el hijyeninin sürdürülmesini önermektedir:
- Özellikle hasta olan kişinin yanında olduktan sonra, ellerinizi sık sık en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın.
- Sabun ve su hemen bulunamıyorsa, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanın.
- Yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.
Hirsch, "Elleri yıkamak yararlıdır; hasta bir kişinin etrafında çok mantıklıdır ve hasta kişinin de ellerini yıkaması önemlidir" dedi.
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ayrıca masalar, kapı kolları, ışık düğmeleri, kulplar, masalar, tuvaletler, musluklar, lavabolar ve elektronik cihazlar gibi "yüksek temaslı" yüzeylerin ve öğelerin her gün temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini önerir.
6. Sağlıklı beslenin
Hirsch, takviye alınması gerekip gerekmediği konusunda doktorumuzla konuşmamız gerektiğini söylüyor.
"Ancak, çok daha önemli olan, sağlıklı bir diyete sahip olmak ve bu stres ve belirsizlik döneminde deneyimlemesi çok kolay olan kilo alımından kaçınmaktır "dedi. "Belirli sağlık koşullarının bir kişiyi COVID-19 komplikasyonlarına yatkın hale getirdiğini biliyoruz ve bu sağlık sorunlarının çoğu yaşam tarzı değişiklikleriyle ele alınabilir."
CDC'ye göre yetişkinler şiddetli COVID-19, hastaneye yatış, YBÜ'ye kabul, entübasyon veya mekanik ventilasyon ve ölüm için yüksek risk altındadır.
İnsanları ağır hastalık riskinin artmasına neden olan diyetle ilgili koşullar şunları içerir:
- Kalp İşlevi
- Obezite
- Şiddetli obezite
- İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus
Hirsch, "Sağlıklı bir diyete sahip olmak, vücudu metabolik olarak çok daha sağlıklı hale getiriyor ve bu da bir fark yaratıyor" dedi.
7. Güvenilir kaynaklara güvenin
Braunstein, arkadaşların, ailenin ve sosyal medyadakilerin söylediklerini dinlemek cazip olsa da, COVID-19 bilgileri ve önerileri söz konusu olduğunda yalnızca uzmanlar tarafından desteklenen güvenilir kaynakların dinlenmesi gerektiğini söyledi.
Braunstein, "Sosyal medyada ve internette, COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmanızı önlemede etkili olarak çok miktarda vitamin almaktan sıcak duş almaya kadar her şeyi önerecek çok sayıda yanlış bilgi var" dedi. "Bu önerilerin çoğu ya kanıtlanmamış ya da çürütülmüş ve bazıları tehlikeli bile olabilir." ifadelerini kullandı.
8. Bir arkadaşınızla konuşun
Bununla birlikte, arkadaşlarınız ve aileniz, zor zamanlarda duygularınızı ifade etmek için harika olabilir.
Braunstein, "COVID-19 için pozitif bir ev temas testi yaptırdıysanız, korku, kaygı, depresyon ve yalnızlık gibi derin ve zayıflatıcı olabilen çeşitli duyguları deneyimlemek normal ve doğaldır" dedi.
Braunstein, "Bir arkadaş veya akraba hakkında konuşmak ve bu duyguları ifade etmek çok rahatlatıcı olabilir ve fiziksel ve duygusal sağlığınızı iyileştirebilir" diye ekledi.
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