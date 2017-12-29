Evliler, bekarlara göre daha sağlıklı veya mutlu..
Araştırmalara göre evli çiftler, bekar insanlara göre daha sağlıklı ve mutlu yaşıyorlar!
Eğer sosyal ağ sayfalarınızın yeni evli arkadaşlarınızın mutlu selfieleri ve aşk ilanları ile dolmasından pek memnun olmayan çoğunluğun içerisinde yer alıyorsanız, bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma, bu hoşnutsuzluğu daha da arttırabilir: Evlenen ve uzun süre beraber kalan çiftler, geri kalan herkesten daha mutlu ve daha sağlıklı oluyorlar.
Journal of Happiness Studies üzerinde yayınlanan bir araştırma, Birleşik Krallık'ta yaşayan çiftler için düzenlenmiş olan iki anketin verilerini kullanmakta ve beraber yaşayan veya evli olan çiftlerin genel olarak hayattan daha memnun olduklarını gösteriyor. Bu etki, her yaşta ve evlilik süresinde aynı gözükmekte ancak özellikle orta yaşlı ve birbirlerini en iyi arkadaşları olarak tanımlayan çiftlerde daha belirgin olarak görünüyor. Araştırmanın yazarı Kanada'daki Vancouver School of Economics'ten John Helliwell'in söylediğine göre avantajlar, birbirlerini en iyi arkadaşları olarak tanımlayan çiftler için iki katına çıkıyor.
Bir başka araştırma ise 6.000 civarında hastanın, ilk olarak kalp hastalığına sahip olma veya risk altında olduğu şüphesinin belirlenmesinin ardından geçen üç yılın sonrasındaki sağlık sonuçlarını inceliyor. Araştırmanın bulduğu sonuca göre evli hastaların herhangi bir hastalıktan, özellikle kardiyovasküler hastalıklardan, ölme ihtimalleri ve kalp krizi geçirme ihtimalleri daha düşük. Görünene göre resmi olarak tekil olmanın dezavantajı, kişinin asla evlenmemiş olması, boşanması veya dul kalması ile değişmiyor. Bu araştırma da Journal of American Heart Association'da yayınlandı.
Tabi ki bu araştırmalar, uzun süreli evliliğin daha iyi sağlık anlamına gelebileceğini bulan ilk araştırmalar değil. Ağustos ayında yayımlanan bir başka araştırma da, kalp krizi geçiren kişilerin evli olmaları durumunda hayatta kalma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösteriyordu. Ancak bu iki yeni araştırma, konuya yeni bakış açıları getiriyor. Örneğin mutluluk araştırması, sadece biri ile beraber yaşamanın (en iyi arkadaş olmanız şartı ile) benzer bir sağlık avantajı sağladığını gösteriyor ve kalp araştırması, yazarların söylediğine göre, farklı çeşitlerdeki tek kalma durumlarını karşılaştıran türünün ilk örneği.
Evliliklerin neden sağlık üzerinde pozitif bir etkisi olduğu konusunda ise ne yazık ki cevaplar çok heyecan verici değil. Evli çiftler, birbirlerinin finansal ve duygusal yüklerini hafifleterek daha düşük stres seviyelerine sebep olmaktalar. Bunun yanı sıra sürekli olarak varlığını koruyan sosyal etkileşim kaynakları olmaktalar ve genellikle daha sağlıklı davranış biçimlerini bir şekilde teşvik etmekteler – daha az alkol tüketimi, düzenli yemek saatleri gibi. Ancak evli çiftlerin genel olarak daha kilolu olma ihtimalleri de daha yüksek.
Bazı araştırmacılar ise evliliğin avantajlarının abartıldığını söylemekteler ancak bunun sebebi de tek yaşayan kişileri mutlu edecek türde değil. Bu araştırmacıların teorilerine göre daha sağlıklı ve mutlu olan kişiler evlilik için mükemmel adaylar olmaktalar ve bu yüzden de hayatlarının istenmeyen, yalnız kişiler ile karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlanmasında şaşılacak bir durum yok.
Levent Öztürk
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