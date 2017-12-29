Evliler, bekarlara göre daha sağlıklı veya mutlu..

Araştırmalara göre evli çiftler, bekar insanlara göre daha sağlıklı ve mutlu yaşıyorlar!

Evliler bekarlara göre daha sağlıklı oluyorlar...

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