Excalibur FIFA 21 Turnuvası'da Gözler Finalde!

Oynayan herkesi ekran başına kilitleyen futbol oyunu FIFA 21 özelinde gerçekleştirilen Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın ön elemeleri gerçekleşti. Casper ve Intel'in futbolseverler için ortaklaşa düzenlediği turnuvaya 500'e yakın kişi katılım sağlarken, finale kalan takımların şampiyonluk mücadelesi ise 3 Ekim'deki Büyük Final'de sona erecek.

Excalibur FIFA 21 Turnuvası'da Gözler Finalde!

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